Russell rompe il silenzio dopo il caso: "Il 2026 non doveva essere il mio anno, complimenti ad Antonelli"

Russell torna a parlare e si congratula con Antonelli

Il giorno dopo il Gran Premio del Messico, Russell ha rotto il silenzio, parlando apertamente della sua stagione e rivolgendo, finalmente, i suoi complimenti a Kimi: "Ora mi sembra il momento giusto per parlare a cuore aperto - le parole in un post sul suo account Instagram -. Questa stagione è iniziata esattamente come speravo, ma si è presto dissolta a causa della sfortuna e delle prestazioni deludenti. È stata la prima vera stagione della mia carriera in cui ho avuto più giorni brutti che buoni. È stato difficile da gestire? Sì, molto. È stato difficile rialzarmi settimana dopo settimana? Sì, molto. Confusione a volte? Spesso. Tutto quello che so è che ho dato il massimo e che il 2026 non doveva essere il mio anno. Voglio congratularmi sinceramente con Kimi per quella che è stata una stagione assolutamente incredibile. Ti meriti davvero il Mondiale. Grazie al team per aver realizzato la migliore vettura e la migliore power unit in questa stagione; è stato stimolante vedere tutti uniti in quattro anni difficili per riportare la Mercedes al vertice. Ora, tutto quello che posso promettere è che per il resto di questa stagione, e nella prossima, darò il massimo per ritrovare le prestazioni di cui sono stato capace per la maggior parte della mia carriera e incrociamo le dita sperando che un po' di fortuna torni. Grazie per tutto il supporto".