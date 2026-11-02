Russell rompe il silenzio dopo il caso: "Il 2026 non doveva essere il mio anno, complimenti ad Antonelli"
C'è l'Italia intera a festeggiare il trionfo di Kimi Antonelli, a cui si uniscono tantissimi altri appassionati di tutto il mondo. C'è, però, anche una persona che ha faticato a digerire la vittoria del pilota italiano: George Russell. L'inglese, in teoria primo pilota Mercedes ad inizio stagione, ha visto il compagno di squadra crescere al punto di staccarlo completamente, arrivando a vincere il Mondiale con quattro Gran Premi di anticipo. Russell aveva creato un caso in Messico, per aver disertato le interviste e la festa per Kimi organizzata dal box Mercedes. Una polemica pesantissima dopo il disastro in pista per l'inglese, che era stato ripreso dalle telecamere mentre piangeva ai box durante il podio di Antonelli.
Russell torna a parlare e si congratula con Antonelli
Il giorno dopo il Gran Premio del Messico, Russell ha rotto il silenzio, parlando apertamente della sua stagione e rivolgendo, finalmente, i suoi complimenti a Kimi: "Ora mi sembra il momento giusto per parlare a cuore aperto - le parole in un post sul suo account Instagram -. Questa stagione è iniziata esattamente come speravo, ma si è presto dissolta a causa della sfortuna e delle prestazioni deludenti. È stata la prima vera stagione della mia carriera in cui ho avuto più giorni brutti che buoni. È stato difficile da gestire? Sì, molto. È stato difficile rialzarmi settimana dopo settimana? Sì, molto. Confusione a volte? Spesso. Tutto quello che so è che ho dato il massimo e che il 2026 non doveva essere il mio anno. Voglio congratularmi sinceramente con Kimi per quella che è stata una stagione assolutamente incredibile. Ti meriti davvero il Mondiale. Grazie al team per aver realizzato la migliore vettura e la migliore power unit in questa stagione; è stato stimolante vedere tutti uniti in quattro anni difficili per riportare la Mercedes al vertice. Ora, tutto quello che posso promettere è che per il resto di questa stagione, e nella prossima, darò il massimo per ritrovare le prestazioni di cui sono stato capace per la maggior parte della mia carriera e incrociamo le dita sperando che un po' di fortuna torni. Grazie per tutto il supporto".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS