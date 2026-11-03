Da Vettel a Valentino Rossi, tutti pazzi per Kimi Antonelli: quanti messaggi per il campione del mondo

Da Valentino Rossi a Bezzecchi: il mondo delle due ruote

Rossi ha detto che il neo-campione F1 gli ricorda un giovane sé stesso: «Mi ha emozionato moltissimo, il primo titolo è uno di quei momenti che un pilota ricorderà perfettamente anche con il passare del tempo, specialmente quando arriva in un’annata come questa in cui ha fatto davvero paura» ha detto il nove volte campione del Motomondiale. «Mi è piaciuta molto la sua aggressività, quando mette il casco diventa un cannibale e mi ricorda me stesso quando avevo vent’anni. Può diventare uno dei piloti più forti della storia e vincere cinque o sei mondiali». A proposito di amici, chiaramente non sono mancati i complimenti di Marco Bezzecchi, che ha seguito il GP del Messico direttamente dalla Malesia per vedere Kimi salire sul tetto del mondo: «Da amico, vederlo vincere ed emozionarsi è stato fantastico – le parole del pilota Aprilia in un collegamento con Sky che ha festeggiato la vittoria del Mondiale di Kimi con una parata di numeri 1 - credo che la sua arma vincente sia stata la spensieratezza con cui ha affrontato i Gran Premi. Ha un carattere fantastico, diventa un animale quando sale in macchina ma è un ragazzo di cuore e secondo me non cambierà dopo questo mondiale». E proprio il carattere di Antonelli è stato lodato anche da Andrea Dovizioso, che poco più di una settimana fa l’aveva premiato ad Austin per la pole position: «È un ragazzo straordinariamente semplice, senza fronzoli e con un talento raro. È un orgoglio per tutti noi celebrare un campione che, prima di tutto, è un esempio di normalità». E tra le eccellenze italiane non sono mancati - e non poteva essere altrimenti - i complimenti di Jannik Sinner (che con Kimi aveva anche girato in pista) e di Federica Brignone.