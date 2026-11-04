Leclerc è diventato papà: nata la piccola Bianca, l'annuncio sui social con Alexandra

Una gioia immensa per Charles Leclerc e Alexandra Malena , che hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia. Il pilota della Ferrari e la compagna hanno condiviso su Instagram uno scatto tenerissimo che ritrae i piedini della neonata, accompagnato da una didascalia semplice ma carica di emozione: "Bianca 3.11.26" . La piccola è dunque venuta alla luce martedì 3 novembre, regalando alla coppia uno dei momenti più importanti della propria vita.

Leclerc papà, gli auguri della Ferrari e l'affetto dei tifosi

L'annuncio ha immediatamente scatenato l'entusiasmo dei fan, con migliaia di interazioni e messaggi di congratulazioni arrivati da ogni parte del mondo. Tra i primi a celebrare il lieto evento anche la Ferrari, che ha commentato il post con un affettuoso "Huge congratulations to you both!", ovvero "Tantissime congratulazioni a entrambi!". Nella fotografia scelta per condividere la notizia, Bianca indossa una tutina rosa e delle piccole scarpine bianche, un'immagine delicata che ha conquistato i follower della coppia. Nessuna lunga dichiarazione, soltanto il nome della bambina e la data di nascita. Per Leclerc, protagonista del Mondiale di Formula 1 al volante della Ferrari, si apre così un nuovo ed emozionante capitolo lontano dai circuiti