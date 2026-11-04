Vasseur non si nasconde: "Sapevamo da anni che la Ferrari è in ritardo..."
Frédéric Vasseur fa autocritica e non nasconde le difficoltà incontrate dalla Ferrari. In un'intervista esclusiva concessa ad Automoto.it, il team principal della scuderia di Maranello ha analizzato i problemi tecnici della monoposto, le conseguenze del nuovo regolamento e il rendimento dei piloti, soffermandosi in particolare sulle difficoltà di adattamento di Lewis Hamilton. È già tempo di primi bilanci, con il Mondiale già assegnato, in attesa di finire la stagione.
Vasseur: "Sapevamo da anni di essere in ritardo sul motore"
Il problema principale della Ferrari, secondo Vasseur, era noto già prima dell'inizio della stagione. "Sapevamo da anni di essere in ritardo sulla concorrenza in termini di motore, e che il primo anno del nuovo regolamento sarebbe stato difficile", ha ammesso il team principal. Una situazione ben diversa rispetto alle difficoltà legate all'aerodinamica e al telaio: "Quando sei un po' indietro in termini di telaio, si può sempre pensare di recuperare con degli aggiornamenti. Quando si arranca col motore, si sa che sarà così per l'intera stagione. Ma non ci siamo mai arresi. Continueremo a spingere per limare un altro decimo. I piloti? Hanno trascorso gli ultimi vent'anni della loro vita sapendo di dover spingere prima sull'acceleratore, e improvvisamente non era più così. Non voglio dire che non sia più lo stesso sport, ma a volte penso che si sottostimi la portata della sfida".
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