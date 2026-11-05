San Marino accoglie il 'suo' campione: "Kimi Antonelli World Champion 2026"

A Serravalle , proprio al confine con l'Italia, San Marino accoglie Kimi Anontelli , fresco Campione del Mondo di Formula 1 , che vi risiede dal 2024, quando compiuta la maggiore età ha raggiunto papà Marco, che già dal 2019 aveva avviato nella Repubblica del Titano le attività della famiglia, che da anni gestisce scuderie automobilistiche.

"Kimi Anontelli World Champion"

Il messaggio di benvenuto si legge chiaramente appena arrivi a Serravalle, lungo il cavalcavia di ingresso a San Marino: "Kimi Antonelli World Champion 2026". Prova dell'orgoglio dei sammarinesi, che hanno 'adottato' con tutto il cuore il giovane bolognese e che ribadiscono come il legame con Kimi e tutta la sua famiglia vada ben oltre le questioni fiscali tirate in ballo nel momento del trionfo.