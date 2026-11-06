Gp del Brasile, a Norris le prime prove libere: Antonelli secondo, quarto Hamilton

SAN PAOLO (BRASILE) - Lando Norris con la McLaren si aggiudica le prime libere del Gran Premio del Brasile, 20° appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Alle spalle del britannico, che ha fermato il cronometro a 1:11.717, c'è Kimi Antonelli con la Mercedes (1:11:799), in pista a Interlagos da campione del mondo, davanti alla Red Bull di Max Verstappen (1:11.953). Quarto tempo invece per la Ferrari di Lewis Hamilton (1:12.041) che ha preceduto la Mercedes di George Russell (1:12.103). A seguire Hadjar, l'azzurro Gabriele Minì sulla Alpine (settimo), Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto e Liam Lawson.