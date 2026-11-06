Gp del Brasile, a Norris le prime prove libere: Antonelli secondo, quarto Hamilton
SAN PAOLO (BRASILE) - Lando Norris con la McLaren si aggiudica le prime libere del Gran Premio del Brasile, 20° appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Alle spalle del britannico, che ha fermato il cronometro a 1:11.717, c'è Kimi Antonelli con la Mercedes (1:11:799), in pista a Interlagos da campione del mondo, davanti alla Red Bull di Max Verstappen (1:11.953). Quarto tempo invece per la Ferrari di Lewis Hamilton (1:12.041) che ha preceduto la Mercedes di George Russell (1:12.103). A seguire Hadjar, l'azzurro Gabriele Minì sulla Alpine (settimo), Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto e Liam Lawson.
Gp del Brasile, prime prove libere: male Beganovic, Fornaroli 11°
Male la SF-26 di Dino Beganovic, sostituto di Charles Leclerc nelle FP1 per la Ferrari: lo svedese non va oltre una decina di giri con le gomme dure e, dopo aver perso tanto tempo ai box, torna in pista con le morbide salvo poi alzare bandiera bianca per un problema alla vettura. Undicesimo posto per il terzo italiano protagonista: si tratta di Leonardo Fornaroli sulla McLaren.
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