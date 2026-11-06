Cesare Cremonini a Kimi Antonelli: "Dovrò cambiare canzone"

Gp del Brasile: Antonelli domina le seconde libere, indietro le Ferrari

Kimi il più veloce del venerdì davanti a Norris e Verstappen. Prestazione rivedibile per le Rosse: sesto Hamilton, settimo Leclerc
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 06.11.2026, 21:42 (Aggiornato il 06.11.2026, 21:49)

F1Formula 1Gp BrasileBrasileinterlagossennaantonelliKimi AntonelliMERCEDESferrarihamiltonleclerc

È ancora Kimi Antonelli a prendersi la ribalta dopo le prove del venerdì, che hanno aperto il fine settimana del GP del Brasile. Il campione del mondo, infatti, chiude davanti a tutti la seconda sessione di libere, allungando la sua trionfale passerella. Segnali non proprio positivi dalla Ferrari, ancora scossa dalle polemiche tra Hamilton e Leclerc.

 

Il mondo ai piedi di Antonelli: i giornali e i siti di tutto il pianeta celebrano l'impresa di Kimi
Guarda la gallery

 

Kimi fa il vuoto, Ferrari in ritardo

Dopo una prima sessione di studio, Kimi Antonelli cambia passo nelle seconde prove libere sul circuito di Interlagos e fa il vuoto, prendendosi il miglior tempo del venerdì. Lontano 253 millessimi Norris, secondo con una McLaren competitiva, terza a 259 millesimi la Red Bull di Verstappen.

Deludono le Ferrari. Opache, con Hamilton sesto davanti a Leclerc, settimo.

 

Tutte le news
Formula 1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS