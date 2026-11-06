Gp del Brasile: Antonelli domina le seconde libere, indietro le Ferrari
È ancora Kimi Antonelli a prendersi la ribalta dopo le prove del venerdì, che hanno aperto il fine settimana del GP del Brasile. Il campione del mondo, infatti, chiude davanti a tutti la seconda sessione di libere, allungando la sua trionfale passerella. Segnali non proprio positivi dalla Ferrari, ancora scossa dalle polemiche tra Hamilton e Leclerc.
Kimi fa il vuoto, Ferrari in ritardo
Dopo una prima sessione di studio, Kimi Antonelli cambia passo nelle seconde prove libere sul circuito di Interlagos e fa il vuoto, prendendosi il miglior tempo del venerdì. Lontano 253 millessimi Norris, secondo con una McLaren competitiva, terza a 259 millesimi la Red Bull di Verstappen.
Deludono le Ferrari. Opache, con Hamilton sesto davanti a Leclerc, settimo.
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