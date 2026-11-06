Lewis Hamilton porta i tifosi all'interno del box Ferrari

Ferrari, Vasseur bacchetta Hamilton e Leclerc: "Si comportino da professionisti"

Ferri corti a Maranello tra Lewis e Charles: il team principal inteviene per calmare le acque
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2 min

Pubblicato il 06.11.2026, 22:37

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La stagione della Ferrari rischia di finire con gli stracci che volano tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, tanto che ad intervenire dopo giorni di polemiche è il team principal della scuderia di Maranello, Fred Vasseur, che parla chiaro, in pubblico, ai piloti, alla vigilia del weekend del Gp del Brasile.

 

Antonelli dalla pole, dietro le Ferrari di Leclerc e Hamilton: la griglia di partenza del Gran Premio di Austin
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"Hamilton e Leclerc si comportino da professionisti"

Dopo giorni di polemiche, seguiti all'ennesimo scontro fratricida nel corso del Gp del Messico, a mettere fine all'impietoso strascico interviene Vasseur, che si mette tra Lewis e Charles, ricordando loro che al centro di tutto c'è la Ferrari: "Non chiedo loro di essere migliori amici. Chiedo loro di comportarsi e lavorare come professionisti. Le linee guida rimangono le stesse: devono rispettarsi a vicenda. Ne abbiamo parlato in una riunione che ha permesso di "discuterne, di chiarire la mia posizione e la loro. È stata una buona cosa e ora passiamo oltre".

 

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