Ferrari, Vasseur bacchetta Hamilton e Leclerc: "Si comportino da professionisti"
La stagione della Ferrari rischia di finire con gli stracci che volano tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, tanto che ad intervenire dopo giorni di polemiche è il team principal della scuderia di Maranello, Fred Vasseur, che parla chiaro, in pubblico, ai piloti, alla vigilia del weekend del Gp del Brasile.
"Hamilton e Leclerc si comportino da professionisti"
Dopo giorni di polemiche, seguiti all'ennesimo scontro fratricida nel corso del Gp del Messico, a mettere fine all'impietoso strascico interviene Vasseur, che si mette tra Lewis e Charles, ricordando loro che al centro di tutto c'è la Ferrari: "Non chiedo loro di essere migliori amici. Chiedo loro di comportarsi e lavorare come professionisti. Le linee guida rimangono le stesse: devono rispettarsi a vicenda. Ne abbiamo parlato in una riunione che ha permesso di "discuterne, di chiarire la mia posizione e la loro. È stata una buona cosa e ora passiamo oltre".
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