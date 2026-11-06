Ferrari, Vasseur bacchetta Hamilton e Leclerc: "Si comportino da professionisti"

"Hamilton e Leclerc si comportino da professionisti"

Dopo giorni di polemiche, seguiti all'ennesimo scontro fratricida nel corso del Gp del Messico, a mettere fine all'impietoso strascico interviene Vasseur, che si mette tra Lewis e Charles, ricordando loro che al centro di tutto c'è la Ferrari: "Non chiedo loro di essere migliori amici. Chiedo loro di comportarsi e lavorare come professionisti. Le linee guida rimangono le stesse: devono rispettarsi a vicenda. Ne abbiamo parlato in una riunione che ha permesso di "discuterne, di chiarire la mia posizione e la loro. È stata una buona cosa e ora passiamo oltre".