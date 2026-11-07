Qualifiche F1 GP Brasile: orario e dove vederle in tv e streaming
SAN PAOLO (BRASILE) - Cresce l'attesa per le qualifiche del Gp di Brasile, 20° appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Oggi, sabato 7 novembre, il programma verrà aperto dalla terza sessione di prove libere (alle 15:30 italiane) della durata di 60 minuti. A seguire, dalle ore 19:00 italiane, si disputeranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza della gara lunga di domenica 8 novembre sul circuito di Interlagos.
Kimi Antonelli show nelle seconde prove libere
Dopo una prima sessione di studio (Norris dominante), il neo campione del mondo Kimi Antonelli cambia passo nelle seconde prove libere sul circuito di Interlagos e fa il vuoto, prendendosi il miglior tempo del venerdì. Lontano 253 millesimi Norris, secondo con una McLaren competitiva, terza a 259 millesimi la Red Bull di Verstappen. Deludono le Ferrari con Hamilton sesto davanti a Leclerc, settimo.
F1, qualifiche Gp del Brasile: dove vederle in tv e streaming
Le qualifiche del Gp del Brasile saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW. Copertura in differita in tv in chiaro alle ore 21:25 su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.
Interlagos, le caratteristiche del circuito
Lo storico tracciato brasiliano è corto, cortissimo (4309 per ogni giro, 15 le curve, 10 a sinistra). Si corre in senso antiorario. Rettilineo lungo, scatto breve poi la S di Senna, in mezzo un tratto misto, guidato, pieno di insidie.
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