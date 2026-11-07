GP Brasile diretta F1: segui le qualifiche, i tempi di Hamilton e Leclerc LIVE

Kimi Antonelli è stato già incoronato campione del mondo in Messico, ma la stagione 2026 di Formula Uno non è ancora conclusa. Tanti ancora i verdetti da assegnare e lo spettacolo a cui assistere, a cominciare dall'iconico Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos. Tutto pronto per una sessione di qualifiche che promette scintille, con tante incognite dovute alle penalità per cambio componenti. Tra questi sono rientrati anche Leclerc e Hamilton: i due piloti Ferrari dovranno scontare dieci posizioni di penalità per il cambio della PU. Alle due Rosse si aggiungono Verstappen (partirà dal fondo) e Russell (5 posizioni di penalità). Si parte alle ore 19 italiane: segui la sessione in diretta sul corrieredellosport.it

19:44 "C'è ancora acqua", l'unica comunicazione al momento La direzione gara conferma ancora troppa acqua sul circuito, ma mancano comunicazioni sulla possibile ripartenza. 19:42 Attesa altra pioggia sul circuito Situazione complicatissima per la direzione gara: la pista non presenta ancora le condizioni per ripartire, ma se si aspetterà ancora c'è il rischio di altra pioggia sul circuito. 19:39 Steward a lavoro sulle curve più critiche Ora a lavoro gli steward per asciugare la pista nei punti più critici e permettere alla sessione di ripartire in tempi rapidi.

19:37 Pista al limite, si attende la decisione Ancora tanta acqua nelle prime curve, più asciutti invece gli altri due settori, la Safety Car rientra ora ai box: si attende la decisione della direzione gara. 19:33 Safety Car in pista! Ci riprova ora la Safety Car, che testerà il circuito per capire quando si potrà ripartire. 19:23 La Medical Car si ferma subito Pista ancora impraticabile, la Medical Car non completa neanche un giro e si ferma: sarà ancora una lunga attesa. 19:21 La Medical Car scende in pista Ci siamo, ora in pista la Medical Car per testare le condizioni del tracciato. 19:20 Non si spegne l'entusiasmo dei tifosi brasiliani Nonostante le condizioni e la sessione interrotta, i tifosi brasiliani non smettono di farsi sentire: cori e canzoni per i piloti, tanti per Antonelli e Hamilton. 19:14 Ci saranno minimo altri dieci minuti di attesa Prima comunicazione della direzione gara: l'intensità della pioggia dovrebbe diminuire tra circa dieci minuti, sarà poi mandata in pista la medical car per testare le condizioni del circuito. 19:09 Pista completamente impraticabile Condizioni che vanno ben oltre quelle possibili per le gomme 'full wet': non c'è visibilità e la pista è completamente bagnata. Bisognerà, probabilmente, aspettare a lungo. 19:06 Piloti completamente bagnati e costretti a cambiarsi I piloti rientrano ai box completamente zuppi, costretti a cambiare tuta e casco dopo un solo giro in pista. 19:03 +++ Bandiera rossa, qualifiche sospese! +++ L'intensità è aumentata vertiginosamente, in pista non si vede nulla. La direzione gara non può far altro che far uscire la bandiera rossa: qualifiche sospese! 19:02 Russell chiama la bandiera rossa! I piloti in pista si stanno già preparando a rientrare per montare le 'full wet', ma via radio Russell chiama la bandiera rossa: situazioni impraticabili. 19:01 +++ Si parte: iniziano le qualifiche in Brasile! +++ In una situazione caotica, arriva il semaforo verde! Inizia il Q1, alcuni piloti scendono in pista mentre altri dalla pitlane si girano per montare già le gomme da bagnato! 18:59 Sta piovendo sempre più forte! Due minuti al semaforo verde, nel frattempo ha cominciato a piovere e l'intensità aumenta sempre di più! 18:53 Tracciato "freddo", le qualifiche possono riservare sorprese La pioggia del giorno e i nuvoloni neri sopra il circuito hanno portato l'asfalto ad una temperatura di circa 28°C, un tracciato freddo in cui i piloti faticheranno a trovare grip: queste qualifiche potrebbero riservare grandi sorprese. 18:47 Tra pochi istanti si parte con il Q1 Poco più di dieci minuti prima che il semaforo della pitlane diventi verde, dando il via al Q1 da 18 minuti. Ancora grande incognita per il meteo, potrebbe piovere da un momento all'altro.

18:44 Grande entusiasmo per i due beniamini di casa In pista Gabriel Bortoleto e Rafael Camara (debutto assoluto in F1): c'è grandissimo entusiasmo a San Paolo per i due beniamini di casa che cercheranno di dare il massimo davanti ai propri tifosi. 18:41 Si corre ad Interlagos: l'analisi del circuito La F1 fa tappa in uno dei circuiti più iconici del calendario, casa di gare storiche e che fino a pochi anni fa rappresentava l'ultima gara della stagione. Un tracciato estremamente tecnico, con curve lente e veloci che si intrecciano prima del lungo rettilineo finale, in cui bisogna fare attenzione al punto di frenata per uscire bene in curva-1 e curva-2.

18:36 Antonelli correrà con l'iconico casco di Senna del 1991 Grande omaggio del campione del mondo per il suo idolo assoluto: Antonelli corre con un casco con i colori del Brasile, riprendendo il design di quello iconico indossato da Senna nel 1991. 18:34 Retroscena Ferrari: un’ora di confronto tra Leclerc e Hamilton Le tossine del Messico circolano in quantità all’interno della Ferrari ma un Hamilton ancora furioso, un Leclerc fermo come un faraglione sulla sua posizione e Vasseur, il caposquadra in difficoltà, si sono ritrovati giovedì sera (quando in Italia era notte) nell’hotel che ospita tutti e tre, per parlarsi. Ecco cosa è successo. LEGGI QUI (A cura di Fulvio Solms) 18:33 In Brasile con grande tensione tra Leclerc e Hamilton La Ferrari correrà dopo il caso scoppiato in Messico, dopo il sorpasso irregolare di Leclerc su Hamilton e le dichiarazioni al veleno dell'inglese, che ha rincarato la dose anche nelle interviste qui in Brasile.

18:31 Piovono penalità in Brasile: Hamilton partirà dal fondo! "Piovono", termine ironico viste le condizioni meteo in Brasile, penalità in Brasile, coinvolte anche le Ferrari: ecco la lista completa prima delle qualifiche. Lewis Hamilton: partirà dal fondo per cambio completo della PU

Max Verstappen: partirà dal fondo per cambio completo della PU

Charles Leclerc: penalità di dieci posizioni per cambio di alcune componenti della PU

George Russell: penalità di cinque posizioni per cambio di alcune componenti sulla monoposto

Checo Perez: partirà dal fondo per cambio completo della PU 18:25 In Brasile la Mercedes può vincere il campionato costruttori Tra i verdetti ancora da assegnare c'è il campionato costruttori, con la Mercedes a pochissimi punti da un trionfo ormai quasi certo.

18:23 GP Brasile, grande incognita per la pioggia: la situazione La direzione gara ha concesso ai team la possibilità di chiudere i garage viste le condizioni meteo imprevedibili: la pioggia, possibile nelle prossime ore, potrebbe sconvolgere completamente la sessione. 18:22 In pista Kimi già campione del mondo! Si corre in Brasile con il titolo più importante già assegnato: in pista Kimi Antonelli, campione del mondo 2026, orgoglio italiano che ha riportato il trionfo in Italia a 73 anni dall'ultima volta.