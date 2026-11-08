Formula 1 Gp Brasile, orario e dove vederlo in tv e streaming

La Formula 1 fa tappa a San Paolo per il Gran Premio del Brasile, sullo storico circuito di Interlagos. Un appuntamento dal sapore speciale per Andrea Kimi Antonelli, che si presenta per la prima volta in pista da campione del mondo dopo il titolo conquistato in Messico. Il pilota della Mercedes, già vincitore di nove gare in stagione, proverà a centrare il decimo successo proprio sulla pista di Ayrton Senna, suo grande idolo, al quale ha dedicato un casco speciale per il weekend brasiliano. A complicare i piani dell'italiano ci sarà soprattutto Lando Norris, autore della pole position sotto la pioggia con la sua McLaren. Il britannico ha preceduto le due Mercedes di George Russell e Antonelli, conquistando la quarta pole stagionale. Sarà però proprio Kimi ad affiancarlo in prima fila, grazie alla penalità di cinque posizioni inflitta al compagno di squadra per la sostituzione di alcuni componenti della power unit. Russell scatterà così dalla settima casella.