Formula 1 Gp Brasile, orario e dove vederlo in tv e streaming
La Formula 1 fa tappa a San Paolo per il Gran Premio del Brasile, sullo storico circuito di Interlagos. Un appuntamento dal sapore speciale per Andrea Kimi Antonelli, che si presenta per la prima volta in pista da campione del mondo dopo il titolo conquistato in Messico. Il pilota della Mercedes, già vincitore di nove gare in stagione, proverà a centrare il decimo successo proprio sulla pista di Ayrton Senna, suo grande idolo, al quale ha dedicato un casco speciale per il weekend brasiliano. A complicare i piani dell'italiano ci sarà soprattutto Lando Norris, autore della pole position sotto la pioggia con la sua McLaren. Il britannico ha preceduto le due Mercedes di George Russell e Antonelli, conquistando la quarta pole stagionale. Sarà però proprio Kimi ad affiancarlo in prima fila, grazie alla penalità di cinque posizioni inflitta al compagno di squadra per la sostituzione di alcuni componenti della power unit. Russell scatterà così dalla settima casella.
Griglia rivoluzionata dalle penalità, Ferrari chiamate alla rimonta
Non sarà una domenica semplice per la Ferrari. Charles Leclerc, quarto nelle qualifiche sul bagnato, dovrà partire dalla quattordicesima posizione a causa di una penalità di dieci posti per il cambio motore. Ancora più complicata la situazione di Lewis Hamilton, costretto a scattare dal fondo della griglia, così come Max Verstappen. Le penalità aprono così la strada ad alcune sorprese nelle prime file. Liam Lawson con la Racing Bulls e Nico Hulkenberg con l'Audi scatteranno dalla seconda fila, dopo aver ottenuto rispettivamente il quinto e il sesto tempo in qualifica. Alle loro spalle troveranno spazio anche la Red Bull di Isack Hadjar e la Haas di Oliver Bearman.
GP Brasile F1 2026: orario e dove vedere la gara in tv e streaming
Il Gran Premio del Brasile si correrà oggi, domenica 8 novembre, alle ore 18 italiane. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), in streaming su Now e tramite Sky Go per gli abbonati. Per chi preferisce la televisione in chiaro, appuntamento su TV8 alle ore 21.30, con la differita integrale della corsa.
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