GP Brasile diretta F1: segui la gara ad Interlagos di Hamilton e Leclerc LIVE

Il Gran Premio del Brasile si prepara a regalare grandissime emozioni. Dopo una sessione di qualifiche pazza, condizionata dalla pioggia, è arrivato il momento della gara che presenta una griglia di partenza insolita viste le tante penalità. Dalla pole c'è Norris, alle sue spalle il campione del mondo Kimi Antonelli e in seconda fila le grandi sorprese Lawson (ancora senza un sedile per il prossimo anno) e Hulkenberg. Le Ferrari dalle retrovie (Leclerc 14° e Hamilton 20°), dopo aver deciso di scontare qui le penalità per il cambio del motore. Si parte alle ore 18 italiane: segui la gara in diretta sul corrieredellosport.it