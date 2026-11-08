GP Brasile diretta F1: segui la gara ad Interlagos di Hamilton e Leclerc LIVE
Il Gran Premio del Brasile si prepara a regalare grandissime emozioni. Dopo una sessione di qualifiche pazza, condizionata dalla pioggia, è arrivato il momento della gara che presenta una griglia di partenza insolita viste le tante penalità. Dalla pole c'è Norris, alle sue spalle il campione del mondo Kimi Antonelli e in seconda fila le grandi sorprese Lawson (ancora senza un sedile per il prossimo anno) e Hulkenberg. Le Ferrari dalle retrovie (Leclerc 14° e Hamilton 20°), dopo aver deciso di scontare qui le penalità per il cambio del motore. Si parte alle ore 18 italiane: segui la gara in diretta sul corrieredellosport.it
17:24
La gara non dovrebbe essere condizionata dalla pioggia
A differenza delle qualifiche di ieri, la gara di oggi non dovrebbe vedere la presenza della pioggia secondo le previsioni. Si prospetta una gara asciutta.
17:10
La Mercedes può vincere il campionato costruttori
Qui ad Interlagos potrebbe arrivare l'ultimo verdetto della stagione, certificando il trionfo Mercedes nel campionato costruttori:
17:05
La classifica piloti: che lotta per il secondo posto
Kimi già campione del mondo, ma c'è una grandissima lotta per il secondo posto. Ecco la classifica aggiornata:
16:51
Ad Interlagos le Ferrari cercano riscatto, ma partiranno dalle retrovie
La Ferrari hanno scelto il circuito di Interlagos per cambiare alcune componenti della monoposto (nel caso dell'inglese l'intera PU), risultando in due pesanti penalità: Leclerc partirà 14°, Hamilton 20°. Servirà una grandissima rimonta per portare a casa un buon risultato, tenendo in conto anche la situazione di tensione nel box tra i due piloti...
16:42
GP Brasile, la griglia di partenza con Norris in pole
Norris (campione del 2025) davanti a tutti, Antonelli (campione del mondo 2026) alle sue spalle, Lawson e Hulkenberg le sorprese in seconda fila: ecco la griglia di partenza.
16:40
GP Brasile, alle ore 18 italiane la gara ad Interlagos!
Ci siamo, atmosfera elettrica a San Paolo per il Gran Premio del Brasile, che promette grandissimo spettacolo e incertezza per le condizioni meteo che potrebbero completamente sconvolgere la gara. Aggiornamenti, cronaca e tempi sul giro in diretta sul corrieredellosport.it
Circuito di Interlagos - San Paolo (Brasile)
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS