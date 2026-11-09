Kimi Antonelli da bambino, Stefano Accorsi svela un segreto: "Perché era diverso dagli altri"

Stefano Accorsi e il retroscena su Kimi Antonelli: "Era un piccolo samurai"

Aveva appena otto anni, ma mostrava già la concentrazione e la disciplina di un professionista. Stefano Accorsi non ha dimenticato il primo incontro con Andrea Kimi Antonelli, avvenuto durante le riprese di Veloce come il vento, il film diretto da Matteo Rovere e uscito nelle sale nel 2016. L'attore, protagonista della pellicola insieme a Matilda De Angelis, ha raccontato a Verissimo come il futuro pilota della Mercedes fosse finito quasi per caso davanti alla macchina da presa. Un incontro reso possibile dalla presenza sul set di Marco Antonelli, padre di Kimi e pilota automobilistico. "Noi in quel film avevamo delle auto che correvano in pista e il nostro pilota era suo papà, Marco Antonelli", ha spiegato Accorsi, ricordando che il bambino aveva già iniziato a distinguersi nel karting. Ma a impressionarlo non era stato soltanto il talento sportivo del piccolo Kimi. A colpirlo era stata soprattutto la sua incredibile disciplina, decisamente insolita per un bambino di quell'età. "Gli altri bambini si rompevano presto le scatole, Kimi aveva una disciplina incredibile, era un piccolo samurai", ha ricordato l'attore. Un atteggiamento che lo distingueva nettamente dagli altri giovanissimi presenti sul set. Mentre i suoi coetanei tendevano a distrarsi durante le lunghe riprese, Antonelli rimaneva concentrato, attento e pronto a seguire ogni indicazione. "Mi ricordo come per attirare l'attenzione degli altri bambini dovevamo sperimentare, lui dall'inizio alla fine era impassibile. È un vero fenomeno", ha aggiunto Accorsi, senza nascondere l'ammirazione per il giovane pilota.

Kimi Antonelli attore a otto anni: la scena segreta in Veloce come il vento

Non tutti sanno che Kimi Antonelli ha avuto un piccolo ruolo nel film Veloce come il vento. Una comparsa di pochi istanti, passata quasi inosservata al momento dell'uscita della pellicola, ma tornata alla ribalta grazie ai successi del pilota italiano. La partecipazione del giovanissimo Kimi era proprio durante le riprese, alle quali prendeva parte anche suo padre Marco, coinvolto nella realizzazione delle sequenze automobilistiche. Fu il regista Matteo Rovere a proporre di inserire Antonelli in una scena insieme ad altri bambini. Il pilota Mercedes compare così in una sequenza ambientata davanti a una scuola di Imola, dove Loris De Martino, il personaggio interpretato da Accorsi, va a prendere il fratello minore Nico. Il gruppo di bambini viene successivamente coinvolto in un'avventura che li conduce fino a una piscina. Una breve parentesi cinematografica per Antonelli, che all'epoca era già completamente immerso nel mondo dei motori. Come ricordato da Accorsi, il giovane Kimi aveva già ottenuto risultati importanti nel karting, distinguendosi nelle competizioni giovanili. Una passione coltivata fin dall'infanzia e accompagnata da una determinazione fuori dal comune. Quella stessa determinazione che, a detta dell'attore, emergeva anche lontano dalle piste, davanti alle telecamere.