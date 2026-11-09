Kimi Antonelli è tornato in Italia: il saluto della torre di controllo

Un ritorno a casa davvero speciale per Kimi Antonelli, fresco campione del mondo di Formula 1. Il pilota italiano è atterrato all'aeroporto di Bologna a bordo di un aereo privato, ricevendo un'accoglienza particolare direttamente dalla torre di controllo. A raccontare il momento è stata ENAV, che ha pubblicato sui propri profili social il video dell'arrivo del nuovo iridato. Le immagini mostrano l'aereo di Antonelli durante l'atterraggio nello scalo emiliano. Dopo le consuete comunicazioni radio tra il pilota e la torre di controllo, arriva un messaggio inaspettato. È un operatore ENAV a prendere la parola per rendere omaggio al campione: "Dal personale di ENAV saluto al nuovo campione del Mondo Kimi Antonelli".