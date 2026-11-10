Niente Imola per il finale di F1: confermati i GP del Qatar e di Abu Dhabi nonostante le tensioni

Il Mondiale 2026 di Formula 1 si concluderà regolarmente in Qatar e ad Abu Dhabi. A confermarlo è stato il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che attraverso i propri canali social ha allontanato i dubbi legati alle tensioni internazionali in Medio Oriente. Nessun cambio di programma, dunque, e niente Imola per l'ultimo appuntamento della stagione, almeno per il momento. "È iniziato il conto alla rovescia per il Qatar e Abu Dhabi. Siamo pienamente concentrati sull'offrire due weekend eccezionali. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per garantire che sia tutto pronto per i nostri piloti, per i team e per i tifosi", ha dichiarato Ben Sulayem, aggiungendo: "Non vediamo l'ora di accogliere tutti per due entusiasmanti weekend di gara e per un finale indimenticabile della stagione di Formula 1".