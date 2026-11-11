Gli orologi di Schumacher venduti all’asta: incasso milionario a Ginevra

La collezione privata di Michael Schumacher continua a far registrare cifre da capogiro. Cinque esclusivi orologi F.P. Journe appartenuti al sette volte campione del mondo di Formula 1 sono stati battuti all'asta da Christie’s durante l'evento "Rare Watches" , andato in scena lunedì 9 novembre al Four Seasons Hotel des Bergues di Ginevra. Una vendita particolarmente significativa, arrivata nell'anno del trentesimo anniversario del legame tra il pilota tedesco e la Ferrari. Gli esemplari, appartenenti alla prestigiosa serie Ruthenium e tutti contraddistinti dalla numerazione 92/99, sono stati proposti singolarmente con le rispettive scatole originali. A conquistare le valutazioni più elevate sono stati il Tourbillon Souverain e il Chronomètre à Résonance, entrambi aggiudicati per 1.536.000 franchi svizzeri, equivalenti a circa 1,68 milioni di euro ciascuno. Complessivamente, soltanto questi due orologi hanno raggiunto un valore superiore ai 3,3 milioni di euro.

Oltre 52 milioni di euro e tutti i lotti venduti: orologi da record

Gli orologi dell'ex pilota Ferrari hanno contribuito al successo di una serata storica per Christie’s. L'asta ha infatti totalizzato 47.824.592 franchi svizzeri, circa 52,2 milioni di euro, con un incremento del 221% rispetto all'edizione precedente. Tutti i 44 lotti disponibili hanno trovato un acquirente, raggiungendo complessivamente il 250% della stima minima. Alla vendita hanno partecipato collezionisti provenienti da 66 Paesi, con una presenza significativa delle nuove generazioni: il 40% degli iscritti apparteneva infatti ai Millennial e alla Gen Z. Non è la prima volta che gli orologi di Schumacher attirano l'attenzione dei collezionisti. Nel maggio 2024, sempre a Ginevra, otto esemplari della sua collezione erano stati venduti per poco meno di quattro milioni di franchi. In quell'occasione, un altro gruppo di cinque F.P. Journe Ruthenium aveva raggiunto complessivamente 1,70 milioni di franchi, cifra oggi superata abbondantemente dai soli due pezzi più preziosi della nuova selezione. Tra gli altri protagonisti dell'evento spicca la trilogia F.P. Journe Vagabondage I, II e III in oro rosa, acquistata da un unico collezionista per oltre 7,3 milioni di euro. Spazio anche alla solidarietà con l'iniziativa benefica "Watches for Ela", che ha raccolto 501.400 franchi a favore di Ela International, anche grazie alla partecipazione di Zinédine Zidane.