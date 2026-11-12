Antonelli non si ferma: "Ho ancora fame e il fuoco dentro. Sinner? Faremo una giornata sui kart"

Andrea Kimi Antonelli non ha voglia di fermarsi dopo lo storico titolo mondiale di Formula 1 conquistato all'età record di soli 20 anni. Il pilota della Mercedes, che ha riportato un italiano sul trono della massima serie automobilistica dopo 73 anni, si prepara con ambizione alle ultime tre gare della stagione, a Las Vegas, Lusail e Abu Dhabi: "Nonostante la vittoria ho forse ancora più fame di prima - dice Antonelli in conferenza stampa da San Marino, dove ha la residenza e dove si è fermato in questi giorni per festeggiare con amici e parenti - vincere è una sensazione bellissima e una delle cose più belle che ti possano accadere. Vuoi rivivere il momento sempre di più. Queste ultime gare per me sono già la preparazione per il 2027, quindi l'obiettivo è finire bene l'anno, magari con qualche vittoria, e cercare di replicarsi l'anno prossimo. È solo l'inizio. La macchina è andata molto forte e spero che il prossimo anno sia ancora competitiva, sono sicuro che il team farà un grandissimo lavoro. Io cercherò di arrivare ancora più forte. Il fuoco dentro c'è ".

Antonelli: "Sinner mio amico, lo aspetto in macchina"

Antonelli ha poi parlato di Jannik Sinner: "Abbiamo ancora una giornata in kart da organizzare, ma se vuole farne una in GT3 lo faccio volentieri. È molto carino con me, ci teniamo in contatto perché siamo amici ed è bello vedere il supporto da uno come lui. Spero di fare una giornata assieme in macchina o in kart a fine stagione". Poi, del titolo mondiale, dice: "Dedico questa stagione a tutta la famiglia, al mio team perché mi hanno dato questa opportunità fin da bambino e mi hanno accompagnato in questo percorso, mi hanno sopportato e aiutato a realizzare il sogno. A tutti i miei amici e il mio gruppo che mi supporta, viene con me alle gare e mi aiuta ad affrontare i weekend. E poi a me, ci sono stati tanti sacrifici". Il talento della Mercedes spiega ancora: "La Cina è stata la prima pole e vittoria, sicuramente è una delle più speciali. Finalmente ero riuscito a vincere un Gran Premio e per me è stato come rompere il ghiaccio. La vittoria mi ha dato quella fiducia e consapevolezza in più per fare meglio. Conoscevo il mio potenziale ed ero rilassato nei weekend dopo. È stato un giorno molto emozionante. Montecarlo è stato fin qui il weekend più completo in termini di performance per me. Non eravamo i favoriti ma riuscire a mettere la macchina in pole dopo un venerdì difficile e riuscire a ribaltare la macchina trovando una quadra è stato incredibile. Monza è una delle vittorie più speciali. A livello di emozioni è come la Cina, forse un po' di più, soprattutto per il modo in cui l'ho raggiunta".

Antonelli e gli ultimi gp dell'anno

Antonelli sottolinea l'importanza di non smettere di spingere nelle ultime tre gare del 2026: "È importantissimo andare in pista e vincere per far vedere che siamo ancora i migliori. Red Bull, McLaren e Ferrari si sono avvicinate molto e noi non siamo dominanti come a inizio stagione. Le prestazioni tra noi sono più vicine e da pista a pista possono cambiare i valori in campo. È difficile dire se riusciremo a replicarci con il budget cap e i limiti di ore in galleria del vento, che sono meno per noi adesso che abbiamo vinto. Sarà importante finire bene la stagione e continuare a lavorare sul pacchetto nuovo perché dobbiamo capire ancora tante cose. Faremo tante prove in questi tre gp per capire meglio la macchina per il prossimo anno. Sarà importante spingere e cercare di vincere le ultime gare per andare nel 2027 con più grinta. Già il finale di stagione può darci l'idea di quello che potrà essere il prossimo anno. Sarebbe una bella sfida per me trovarmi a dover lottare tutti i Gran Premi con piloti di quel calibro. Non vedo l'ora di finire bene questa stagione e aspettare il 2027".