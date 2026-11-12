Antonelli avvisa i rivali: "Nel 2027 Verstappen sarà il più pericoloso". E sogna il ritorno di Imola
Kimi Antonelli non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il titolo mondiale conquistato nel 2026 è soltanto il primo passo di una carriera che il giovane pilota della Mercedes vuole continuare a costruire a suon di vittorie. Da San Marino, dove risiede e dove è intervenuto in conferenza stampa, il campione del mondo ha parlato del futuro della Formula 1, dei rivali da tenere d'occhio e delle emozioni vissute dopo il trionfo iridato. Con un nome su tutti in vista del 2027: Max Verstappen. "Se devo scegliere un pilota che darà più problemi sarà Max Verstappen", ha spiegato Antonelli, convinto però che la prossima stagione possa regalare una battaglia molto più ampia. "Verstappen, Norris, Hamilton, Leclerc: tutti i piloti dei top team, anche il mio compagno Russell, che sarà più costantemente al suo livello. Sarà una lotta molto serrata, già adesso siamo vicinissimi. Red Bull e McLaren sono cresciute, la Ferrari è sempre lì". A rendere ancora più incerto il futuro ci saranno anche i nuovi regolamenti del 2027, destinati a rimescolare gli equilibri in pista. "Sarà come ripartire da zero. Sarà interessante vedere chi avrà fatto il lavoro migliore e come si comporteranno le macchine. Sarà importante prepararsi nel miglior modo possibile per essere davanti", ha sottolineato il pilota italiano.
Antonelli tra la fame di vittorie, l'emozione del Mondiale e il sogno Imola
Il successo iridato, intanto, non ha cambiato le ambizioni di Antonelli. Semmai le ha alimentate. "Nonostante la vittoria ho forse ancora più fame di prima. Vincere è una sensazione bellissima, una delle cose più belle che ti possano capitare e vuoi rivivere quel momento sempre di più. Questo è solo l'inizio. La fame c'è, il fuoco dentro c'è. Cerchiamo di vincere altre gare, di finire bene il 2026 e poi partire forte nel 2027". Spazio anche alle emozioni personali, con una dedica speciale alla famiglia, alla Mercedes e a tutte le persone che lo hanno accompagnato fino al titolo. Particolarmente toccante il racconto della festa organizzata dagli amici a San Marino. "Mi hanno scritto una lettera molto bella, è stato emozionante leggerla. Mi hanno detto che per loro sarò sempre il loro amico, il loro Kimi, a prescindere dalle vittorie". Una normalità che Antonelli cerca di conservare anche adesso che la popolarità è cresciuta: "C'è meno privacy, ma fa parte del gioco. Cerco di godermela, stando con i piedi per terra".
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