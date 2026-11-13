Kimi Antonelli esclusivo: “Pronto a sfidare Sinner sui kart, abbiamo già un appuntamento”

«Ci tenevo a organizzare questo incontro. Ho un po’ faticato ad alzarmi questa mattina, credimi, sono giorni molto densi». Si presenta così, Andrea Kimi Antonelli. Occhi stanchi ma vivi, accesi da quella luce che vedi solo in chi ha appena toccato il cielo con un dito e, anziché sedersi a guardare il panorama, sta già cercando la prossima montagna da scalare. Il Mondiale 2026 è roba sua. E, guardandolo, ci si chiede cosa scatti nella testa di un ragazzo che a vent’anni ha già in mano il mondo dei motori.

Kimi, quanta fame ti rimane dopo un successo di questa portata? Appagato?

«Dico la verità, nonostante la vittoria del titolo, forse ho ancora più fame di prima. Vincere dà una sensazione inebriante. Voglio rivivere all’infinito questo momento, sintonizzarmi sul 2027».

La tua amicizia con Sinner è qualcosa di speciale. Jannik ha detto che vuole fare una sfida in macchina con te. Roba seria?

«Con Jannik siamo amici veri, siamo in contatto costante. Ti confesso che sono onorato di avere il suo supporto e la sua stima. È un campione enorme. Spero di rivederlo presto e fare qualcosa insieme in macchina. Abbiamo già un appuntamento per una sfida in kart. Lì non si scherza».

Come si fa ad aprire un vero ciclo oggi in F.1?

«È durissima, perché i valori si sono evoluti tantissimo rispetto a inizio anno. Da metà stagione in poi l’asticella si è alzata in modo spaventoso. Oggi ci sono quattro squadre che sono regolarmente in lotta per il successo. Da pista a pista possono cambiare radicalmente i valori in campo. Non siamo più dominanti come in passato. Nella seconda parte della stagione non ho fatto il ”ragioniere”, ho sempre mantenuto la mentalità di cercare di vincere ad ogni domenica, ma a volte non avevamo abbastanza passo».

Hamilton ha detto che vuole combattere di più con te...

«Sarebbe bellissimo. Avere un campionato ipercompetitivo nel 2027 è quello che sogno. Ritrovarmi a lottare ruota a ruota per il titolo con piloti del calibro di Lewis sarebbe fantastico, una spinta clamorosa».