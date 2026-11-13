Il “wow” e gli occhi lucidi di Kimi Antonelli fanno il giro del mondo: i retroscena sulla maglia e un incontro speciale

Kimi Antonelli protagonista tra i protagonisti. Il campione del mondo di Formula 1 era a San Siro, ospite della Figc, per Italia - Francia . Gli è stata regalata una maglia numero 12 con il suo acronimo , ed è stata l’unica richiesta che ha fatto. Aka : cioè Andrea Kimi Antonelli. Non solo: il campione azzurro ha incontrato anche Carlo Vanzini , la voce della Formula 1 su Sky, colui che ha raccontato le sue vittorie e la sua impresa. Il selfie è diventato virale.

Kimi si commuove e fa wow: perché il video fa il giro del mondo

Niente a che vedere, però, con il video in cui si vede Kimi dire “wow”, commosso, al momento dell’ovazione di San Siro. Durante l’intervallo, quando il suo volto è apparso sui maxischermi del Meazza, lo stadio si è alzato in piedi per tributargli una lunghissima standing ovation. Un boato, gli applausi, il suo nome scandito dai tifosi. Antonelli, seduto in tribuna accanto alla compagna di Malagò e alla moglie di Ranieri, ha ricambiato il saluto alzandosi in piedi.

Ma è stato soprattutto il suo sguardo a raccontare quello che stava succedendo: gli occhi lucidi, il sorriso incredulo e una parola, semplicissima, pronunciata quasi sottovoce: “Wow”. Un’espressione spontanea, diventata immediatamente il simbolo di una serata speciale. Che, infatti, è finita sui social e sulle home page di tante testate mondiali.