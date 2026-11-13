San Siro e l'omaggio a Kimi Antonelli: lui si vede sul maxischermo e si emoziona

Kimi Antonelli e l'incontro con Mattarella: la frase scritta sul casco è bellissima

Il pilota italiano, nuovo campione del mondo della Formula 1, ha omaggiato il Presidente della Repubblica che lo ha ricevuto al Quirinale: tutti i dettagli
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2 min

Pubblicato il 13.11.2026, 19:23 (Aggiornato il 13.11.2026, 19:43)

Kimi AntonelliMattarellaFormula 1Quirinale

ROMA - Un rientro trionfale in Italia per Kimi Antonelli, nuovo campione del mondo della Formula 1, che dopo aver assistito in tribuna a San Siro al match di Nations League vinto dagli azzurri di Roberto Mancini contro la Francia, oggi (venerdì 13 novembre) è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

 

C'è un campione del mondo per gli azzurri: Kimi Antonelli in tribuna a San Siro per Italia-Francia
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Antonelli ricevuto da Mattarella al Quirinale

Il pilota della Mercedes, nato a Bologna nel 2006 e accompagnato per l'occasione dai familiari, è stato accolto dal Capo dello Stato a seguito dello storico traguardo conseguito al volante della sua Mercedes (a 20 anni è diventato il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1), riportando l'Italia sul gradino più alto dell'automobilismo internazionale a 73 anni di distanza dall'ultimo successo azzurro (firmato da Alberto Ascari nel 1953).

 

Il casco autografato e tanta emozione: Kimi Antonelli e l'incontro al Quirinale con Mattarella
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La dedica di Kimi sul casco regalato al Presidente

L'udienza al Quirinale rappresenta il massimo riconoscimento istituzionale per la straordinaria impresa del giovane talento italiano, prima che il pilota si concentri sui prossimi impegni sportivi della stagione, tra cui l'imminente Gran Premio di Las Vegas. Antonelli, in giacca e cravatta, ha donato al Capo dello Stato il suo casco con una dedica speciale, scritta e autografata sulla visiera: "Al presidente Mattarella con molta ammirazione".

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