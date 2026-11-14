Coda imprevista e imprevedibile per il duello rusticano in casa Ferrar i tra Hamilton e Leclerc , ai ferri corti dopo l'incontro troppo ravvicinato al via del Gp del Messico. Il colorito commento del cronista del Daily Mail, Jonathan McEvoy, non ha trovato il gradimento della Fia , che ha comunicato il ritiro dell'accredito al commentatore fino alla fine della stagione 2026 e con effetto immediato. Apriti cielo, interpretato come un attacco alla libertà di stampa, in Gran Bretagna è bufera.

"Un piccolo bast... subdolo"

McEvoy ha ribadito che la sua definizione di Leclerc come "un piccolo bast... subdolo" era una figura ironica relativamente al duello sopra le righe con Hamilton, probabilmente costato la vittoria alla Ferrari a Città del Messico. Una spiegazione arrivata comunque a giochi fatti, visto che la Fia aveva già preso la sua irrevocabile decisione, comunicata con una lettera a firma del direttore generale Alberto Villarreal e indirizzata al cronista per informarlo del provvedimento. Nello stesso giorno, McEvoy scriveva, accusando il Team Principal di Maranello, Frederic Vasseur: "Un tizio insignificante e un po' sovrappeso di nome Fred, a quanto pare ha fatto la spia su di me. È un buffone che se la ride, una persona del tutto inadeguata al ruolo che ricopre".

La lettera della Fia

"La FIA ritiene che il suo articolo non sia all'altezza degli standard di professionalità attesi dai rappresentanti dei media accreditati per seguire il Campionato del Mondo di Formula 1 della FIA. Di conseguenza, la FIA ha deciso di esercitare la propria discrezione ai sensi delle Linee guida per l'accredito del Campionato del mondo di Formula 1 FIA 2026 per revocare il vostro accredito stampa per il resto della stagione 2026, con effetto immediato".