Wolff non ha dubbi: "Antonelli alla Ferrari? Non mi preoccupa. E diventerà più popolare di Schumacher!"

Kimi Antonelli è sulla bocca di tutti. Lo storico trionfo del Mondiale a soli 20 anni, e a 73 anni dall'ultima vittoria di un italiano in F1, ha scatenato esperti e protagonisti del settore, tra analisi e previsioni sulla sua carriera. Tanti, ovviamente, gli elogi, ma tra i pochi ad averlo sempre sostenuto, anche nei momenti più critici, c'è Toto Wolff, il team principal Mercedes. In una lunga intervista alla 'Bild', il direttore austriaco è tornato ad elogiare il talento cresciuto in casa, affrontando anche la questione del sogno Ferrari, con tanti tifosi ed esperti che vorrebbero Kimi alla guida della Rossa per un romantico binomio italiano: "Di queste voci io non sono per niente preoccupato. So assolutamente che lui è italiano e intanti lo sognano, ma lui ha già creato un grande legame con i tifosi italiano grazie alla sua spontaneità e ai suoi successi, è qualcosa di speciale. L'Italia continua naturalmente a tifare il suo team nazionale, la Ferrari, ma ha aperto anche il cuore e l'anima a questo ragazzino italiano".