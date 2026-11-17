Ecclestone distrugge Hamilton e avverte Antonelli: "Vada in Ferrari dopo i 50 anni"
96 anni e non sentirli. Bernie Ecclestone, il "Padrino del paddock" sembra non perdere colpi, almeno per quanto riguarda lo stile di comunicazione. Al centro del discorso rilasciato a Sky Sport Deutschland la delicata situazione in casa Ferrari dopo la debacle di Hamilton e Leclerc in Messico e gli strascichi successivi e fisiologici che si sono protratti in Brasile. L'ex presidente Fia ha una chiara idea sulla gestione dei due piloti a Maranello: prende le parti del monegasco e condanna, per usare un eufemismo, Lewis. C'è tempo anche per il neo campione del mondo Kimi Antonelli, al quale ha voluto lanciare un "suggerimento" sulla terza età.
'Lewis pensi al ritiro, serve una prima guida': l'affondo su Hamilton e le parole su AntonelliNel corso dell'intervista, l'ex manager britannico non ha di certo risparmiato stoccate al connazionale e sette volte iridato Hamilton. Infatti a suo avviso il numero 44 sarebbe un pilota che: "Appena sale in macchina per iniziare una gara, si lagna e si lamenta di qualcosa ancor prima della prima curva". Poi ne analizza il momento di carriera e ormai lo descrive anagraficamente vicino al momento di "pensare al ritiro". Se per Lewis è troppo tardi per tentare di cambiare i metodi di lavoro in casa Rossa, Leclerc viene invece promosso a pieni voti come autentico "uomo Ferrari". Secondo la ricetta di Ecclestone, la scuderia dovrebbe puntare senza esitazioni su una gerarchia definita, affiancando al monegasco una seconda guida competitiva ma consapevole del proprio ruolo. Poi su è una frecciata sulle voci che ipotizzavano un futuro a Maranello per Kimi Antonelli. Ecclestone ha risposto con una risata sarcastica, sostenendo che per vederlo in rosso “Dobbiamo aspettare che abbia più di 50 anni. Solo allora sarà un buon posto per lui…“ ha concluso l'ex numero uno della Fia, lanciando un ulteriore frecciata al Cavallino.
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