96 anni e non sentirli. Bernie Ecclestone, il "Padrino del paddock" sembra non perdere colpi, almeno per quanto riguarda lo stile di comunicazione. Al centro del discorso rilasciato a Sky Sport Deutschland la delicata situazione in casa Ferrari dopo la debacle di Hamilton e Leclerc in Messico e gli strascichi successivi e fisiologici che si sono protratti in Brasile. L'ex presidente Fia ha una chiara idea sulla gestione dei due piloti a Maranello: prende le parti del monegasco e condanna, per usare un eufemismo, Lewis. C'è tempo anche per il neo campione del mondo Kimi Antonelli, al quale ha voluto lanciare un "suggerimento" sulla terza età.