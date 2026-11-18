Quale miglior luogo per dire "Les jeux sont fait". La Formula 1 torna in pista a Las Vegas. Il weekend brasiliano ha visto la Mercedes, prendersi anche il titolo costruttori, dopo la vittoria del Mondiale piloti, in un'annata mai veramente in discussione per le Frecce d'argento. I nodi ancora da sciogliere sono vari. In casa Ferrari c'è attesa per le prove di convivenza tra Leclerc ed Hamilton, a seguito dell'accaduto in Messico e degli strascichi dell'ultimo appuntamento. Specialmente in questo circuito, caratterizzato da numerosi e lunghi rettilinei, sarà critica la gestione della batteria per la Rossa che dovrà compensare alla carenza di velocità di punta sul dritto. L'ormai ex campione del mondo Lando Norris proverà a confermare quanto visto a Sao Paulo (pole position e vittoria), ma occhio alle Red Bull di Verstappen e Hadjar che spesso si esaltano su questo tipo di tracciato a basso carico aerodinamico. Per i campioni del mondo Mercedes, già a bottino pieno, spazio agli esperimenti in vista della prossima stagione. Kimi Antonelli potrebbe infatti montare sulla propria vettura una nuova power unit munita di ADUO, gli aggiornamenti concessi dal regolamento. Tutto pronto in Nevada per sfrecciare sotto le luci dei casinò, e, magari, provare un azzardo.