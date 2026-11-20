Hamilton e i dubbi sul futuro in Ferrari: "Rinnovo? Ne parleremo nel 2027"
Dop aver esercitato l'opzione prevista dal contratto, prolungando con la Ferrari anche per il 2027, il pensiero non ha più sfiorato Lewis Hamilton, quasi sorpreso a Las Vegas dalle domande su un possibile rinnovo con la scuderia di Maranello. L'inglese si dice infatti esclusivamente concentrato sul finale della stagione in corso e sulla prossima, che spera rispetti il trend del 2026.
"Non è il momento di parlare del rinnovo"
Dopo un 2025 difficile oltre ogni aspettativa, Hamilton ha raccolto i frutti di un impatto travagliato, vivendo un campionato che tra qualche delusione parla anche di sette podi, una pole e il ritorno alla vittoria. Uno score che ha alimentato le voci su un eventuale rinnovo, che comunque non è un appunto sull'agenda di Lewis: "Non ci ho nemmeno pensato, perché sono ancora nel mezzo di un contratto. Solitamente queste discussioni si affrontano durante l’ultimo anno. Non so quando inizieremo a parlarne, ma al momento non c’è alcuna necessità di discuterne o di pensarci".
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