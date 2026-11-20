"Non è il momento di parlare del rinnovo"

Dopo un 2025 difficile oltre ogni aspettativa, Hamilton ha raccolto i frutti di un impatto travagliato, vivendo un campionato che tra qualche delusione parla anche di sette podi, una pole e il ritorno alla vittoria. Uno score che ha alimentato le voci su un eventuale rinnovo, che comunque non è un appunto sull'agenda di Lewis: "Non ci ho nemmeno pensato, perché sono ancora nel mezzo di un contratto. Solitamente queste discussioni si affrontano durante l’ultimo anno. Non so quando inizieremo a parlarne, ma al momento non c’è alcuna necessità di discuterne o di pensarci".