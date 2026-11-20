Qualifiche GP Las Vegas, le Ferrari corrono nella notte: orario e come vederle in diretta
Con i titoli mondiali già assegnati, la Formula 1 atterra a Las Vegas per il ventunesimo e terz’ultimo appuntamento della stagione 2026. Kimi Antonelli ha messo in cassaforte il mondiale piloti e la Mercedes ha riconquistato lo scettro dei costruttori: adesso si corre solo per l’orgoglio e per definire completamente le gerarchie di fine anno. E la Ferrari cerca un riscatto in Nevada. Il programma del weekend si apre con le terze prove libere e le qualifiche ufficiali.
Gp Las Vegas, gli orari in notturna
Le terze prove libere del Gp di Las Vegas di F1 sono in agenda domani, sabato 21 novembre, alle 1.30, mentre le qualifiche si correranno alle ore 5.00.
Gp Las Vegas, dove vederlo in tv
Tutto l'intrattenimento del Gp di Las Vegas è trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Tv8, invece, trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche (alle 20.15 di sabato) e il Gp (alle 18 di domenica).
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