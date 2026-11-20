Con i titoli mondiali già assegnati, la Formula 1 atterra a Las Vegas per il ventunesimo e terz’ultimo appuntamento della stagione 2026. Kimi Antonelli ha messo in cassaforte il mondiale piloti e la Mercedes ha riconquistato lo scettro dei costruttori: adesso si corre solo per l’orgoglio e per definire completamente le gerarchie di fine anno. E la Ferrari cerca un riscatto in Nevada. Il programma del weekend si apre con le terze prove libere e le qualifiche ufficiali.