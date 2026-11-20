Dopo giorni di indiscrezioni, voci e annunci "misteriosi", è finalmente arrivata l'ufficialità che i tifosi di tutto il mondo aspettavano: la Formula Uno farà ritorno ai motori V8 a partire dal 2030 . Dopo il comunicato prima pubblicato e poi rimosso dagli account ufficiali degli scorsi giorni, ora è arrivato l'annuncio ufficiale accompagnato dalle parole del presidente FIA Mohammed Ben Sulayem.

Tornano i V8 e meno importanza della componente elettrica

Quella del 2029 sarà, dunque, l'ultima stagione del regolamento ibrido-termico, che ha ricevuto in questa stagione forti critiche dagli appassionati ma anche dagli stessi piloti. Dal 2030 si passerà a dei motori di nuova generazione, basati sugli iconici V8 turbo da 2,1 litri, ma con carburante sostenibile. Sulle monoposto sarà presente anche un sistema ibrido, ma sarà decisamente meno complesso rispetto a quello di questo stagione: la componente elettrica avrà molta meno rilevanza nella potenza erogata dalla power unit. Il quadro normativo definitivo sarà presentato al World Motor Sport Council, a dicembre a Shanghai. Ad accompagnare questi nuovi motori ci saranno vetture più leggere e, dunque, più aggressive in pista.

Il presidente FIA: "Le abilità dei piloti al centro della competizione"

“Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale nel plasmare il futuro della F1 - le parole del presidente FIA Mohammed Ben Sulayem -. Fin dall’inizio ho espresso chiaramente la mia ambizione di creare uno sport più competitivo e più emozionante per i nostri tifosi, pur rimanendo all’avanguardia nell’innovazione e nella sostenibilità. Il ritorno dei motori V8 rappresenta un’opportunità per riconnettersi con il DNA di questo campionato. La nostra visione è chiara: vetture più leggere, più semplici e più economiche, che mettano le capacità dei piloti al centro della competizione. Desidero ringraziare tutte le persone coinvolte per la loro collaborazione. Si tratta di un importante passo avanti, che dimostra ciò che possiamo ottenere quando lavoriamo insieme per garantire il miglior futuro possibile al nostro sport“