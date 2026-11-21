Una notte da dimenticare per la Ferrari, un'altra occasione sprecata, l'ennesima, e una rabbia che Charles Leclerc non riesce a trattenere. A Las Vegas la Ferrari si ferma ancora una volta prima del traguardo delle qualifiche, con entrambe le monoposto eliminate in Q2. Il monegasco chiude undicesimo, Lewis Hamilton dodicesimo : un risultato pesantissimo, soprattutto alla vigilia di un Gran Premio nel quale la squadra sperava di ritrovare competitività. Leclerc è frustrato e a Sky non lo nasconde: "Sono incazz... non ne abbiamoi fatta una dritta", è il suo sfogo. Le parole del neo papà Charles fotografano perfettamente una sessione complicata, nella quale errori, difficoltà di guida e problemi di prestazione si sono sommati senza lasciare spazio a una reazione. Un equilibrio difficile da trovare, quello in casa Ferrari, con una monoposto che non risponde come vorrebbe e la sensazione di aver perso un'altra occasione. A Las Vegas il problema non è soltanto il giro mancato. La Ferrari paga soprattutto sui rettilinei, dove il distacco diventa pesante e difficile da recuperare nel resto del circuito. Leclerc parla di circa un secondo perso nei tratti più veloci: un'enormità su una pista che esalta proprio velocità ed efficienza.

La doppia eliminazione in Q2 certifica così un'altra notte amara per Maranello. Leclerc partirà fuori dalla top ten, Hamilton poco più indietro. L'inglese, anche lui non esattamente al settimo cielo, ha ammesso: "Non mi aspettavo di essere dodicesimo posto. Abbiamo avuto un problema al primo giro, non so se sia stato un detrito o qualcos'altro a danneggiare il fondo sul posteriore. Prima del Q2 hanno cercato di pulire tutto il più possibile, ma abbiamo perso 3-4 decimi solo di carico aerodinamico e la macchina scivolava parecchio, faticavo ad avere aderenza. L'ultimo giro è stato buono per quello che potevamo fare, abbiamo perso qualcosa verso la fine e questo ci è costato la qualificazione. Dobbiamo tenere la testa alta. È doloroso arrivare in questo circuito con rettilinei così lunghi dopo l'ultima gara. Noi stiamo spingendo il più possibile, ora dobbiamo dare il nostro meglio in gara".

Vasseur risponde a Leclerc e Hamilton

Alle parole dei due piloti ha risposto il team principal Vasseur: "Non ci aspettavamo di essere brillanti a Las Vegas per via dei rettilinei, ma c'era margine per fare un lavoro migliore. Abbiamo faticato con Charles a mettere insieme il giro, il primo non era male ma nel secondo ha faticato a metterlo insieme verso la fine. Con Lewis abbiamo danneggiato il fondo nel Q1 e non siamo riusciti a ripararlo in tempo per il Q2. Abbiamo faticato dall'inizio del weekend". Vasseur non cerca scure e lo dice chiaramente così come chiaramente cerca di comprendere lo sfogo di Leclerc: "Siamo in condizioni migliori quando c'è un po' più di caldo in pista, ma non è una scusa. Dobbiamo fare un lavoro migliore di quello fatto oggi. Le parole di Charles? Siamo degli agonisti, e con un risultato come questo nessuno è felice, anche se sapevamo da prima del weekend che sarebbe stato difficile. Comprendo la sua frustrazione appena dopo la qualifica.Ora ci concentreremo su cosa possiamo fare meglio domani per rimontare".