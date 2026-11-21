LAS VEGAS (STATI UNITI) - Tensione alle stelle tra George Russell e Max Verstappen nel finale delle FP3 a Las Vegas , 21° appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il rapporto tra il britannico della Mercedes e l'olandese della Red Bull , già non idilliaco, è ulteriormente peggiorato. Il motivo? Max, infuriato per un contatto ruota a ruota tra i due, avvenuto in curva 14 , ha perso la testa e mostrato il dito medio a George . Un gesto che ha acceso ulteriormente una rivalità ormai storica, giudicato però non punibile dal collegio dei commissari della Fia che ha giudicato " potenzialmente pericoloso " il comportamento di Verstappen che se l'è cavata con un warning senza conseguenze per il weekend statunitense . Russell ha sostanzialmente condiviso la decisione, poi ha attaccato senza filtri il rivale in pista: "Credo che il warning - ha spiegato George ai microfoni di Sky Sport F1 - possa anche andare bene. Sai, non c’è nulla, nel regolamento sportivo, che vieti a qualcuno di superare qualcun altro prima di iniziare un giro lanciato. Però, se lo fai, sai bene che stai fo**endo un tuo collega. E lui lo fa settimana dopo settimana con molti piloti . E tutti sembrano intenzionati ad accettarlo...".

Russell non ci sta: "Nessuno può mettermi i bastoni tra le ruote"

Il pilota britannico rincara poi la dose riferendosi a Verstappen: "Non accetterò mai che qualcuno mi metta i bastoni tra le ruote in questo modo e poi se ne vada in giro comportandosi come se fosse più importante e migliore di tutti gli altri. Quindi sì, qualcuno deve pur opporsi a questa persona. I commissari permanenti potranno aiutare in tal senso? Sì, penso che la nomina di steward a tempo pieno sia assolutamente la decisione giusta e va bene così". Sul secondo tempo ottenuto in qualifica (in prima fila, proprio accanto a Max, dopo la penalità di Antonelli), Russell aggiunge: "Le scie? Ne avevamo parlato prima della sessione, ma abbiamo comunque perso tutte le prove nella giornata di ieri e non ci eravamo resi conto di quanto fosse potente la scia in questa pista. Io ero molto competitivo nelle prove libere 3 e anche in quel caso avevo avuto una buona scia, ma è stato incredibile l’impatto che la scia ha avuto sul tempo in Q3”.