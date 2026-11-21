Scintille tra Verstappen e Russell, dito medio in pista e volano parole grosse: "Vuole fo**ere tutti!"
LAS VEGAS (STATI UNITI) - Tensione alle stelle tra George Russell e Max Verstappen nel finale delle FP3 a Las Vegas, 21° appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il rapporto tra il britannico della Mercedes e l'olandese della Red Bull, già non idilliaco, è ulteriormente peggiorato. Il motivo? Max, infuriato per un contatto ruota a ruota tra i due, avvenuto in curva 14, ha perso la testa e mostrato il dito medio a George. Un gesto che ha acceso ulteriormente una rivalità ormai storica, giudicato però non punibile dal collegio dei commissari della Fia che ha giudicato "potenzialmente pericoloso" il comportamento di Verstappen che se l'è cavata con un warning senza conseguenze per il weekend statunitense. Russell ha sostanzialmente condiviso la decisione, poi ha attaccato senza filtri il rivale in pista: "Credo che il warning - ha spiegato George ai microfoni di Sky Sport F1 - possa anche andare bene. Sai, non c’è nulla, nel regolamento sportivo, che vieti a qualcuno di superare qualcun altro prima di iniziare un giro lanciato. Però, se lo fai, sai bene che stai fo**endo un tuo collega. E lui lo fa settimana dopo settimana con molti piloti. E tutti sembrano intenzionati ad accettarlo...".
Russell non ci sta: "Nessuno può mettermi i bastoni tra le ruote"
Il pilota britannico rincara poi la dose riferendosi a Verstappen: "Non accetterò mai che qualcuno mi metta i bastoni tra le ruote in questo modo e poi se ne vada in giro comportandosi come se fosse più importante e migliore di tutti gli altri. Quindi sì, qualcuno deve pur opporsi a questa persona. I commissari permanenti potranno aiutare in tal senso? Sì, penso che la nomina di steward a tempo pieno sia assolutamente la decisione giusta e va bene così". Sul secondo tempo ottenuto in qualifica (in prima fila, proprio accanto a Max, dopo la penalità di Antonelli), Russell aggiunge: "Le scie? Ne avevamo parlato prima della sessione, ma abbiamo comunque perso tutte le prove nella giornata di ieri e non ci eravamo resi conto di quanto fosse potente la scia in questa pista. Io ero molto competitivo nelle prove libere 3 e anche in quel caso avevo avuto una buona scia, ma è stato incredibile l’impatto che la scia ha avuto sul tempo in Q3”.
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