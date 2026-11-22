Nella notte italiana grande spettacolo a Las Vegas, dove a trionfare è Max Verstappen (quarto trionfo in stagione, il 75° in carriera). L'olandese risponde ad ogni sorpasso dei rivali e chiude davanti alle McLaren di Norris e Piastri, che all'ultimo giro tolgono il podio a Kimi Antonelli. A muro Russell nel finale. Disastro Ferrari: Hamilton e Leclerc si toccano, con Lewis che si gira e Charles che riceve 10 secondi di penalità. Situazione difficilissima a Maranello: bisognerà prendere decisioni sul futuro.

6:34 Disastro Ferrari: Hamilton 7°, Leclerc 10° La Ferrari finisce per rovinarsi da sola la sua stessa gara: Hamilton solo 7° dopo essersi girato in pista, Leclerc scala 10° dopo la penalità di dieci secondi per aver colpito il suo stesso compagno.

6:32 +++ MAX VERSTAPPEN VINCE IL GRAN PREMIO DI LAS VEGAS! Antonelli solo quarto +++ MAX VERSTAPPEN SI PRENDE IL GRAN PREMIO DI LAS VEGAS! Dietro di lui Norris e Piastri, mentre Antonelli è crollato in quarta posizione nell'ultimo giro. 6:31 Inizia l'ultimo giro, Antonelli passato dalle McLaren! Inizia l'ultimo giro con Antonelli passato da entrambe le McLaren sul traguardo! 6:28 Giro 48: Russell a muro! Russell prova a passare Antonelli, bloccaggio in curva e finisce a muro! Gara completamente rovinata a due giri dalla fine, Piastri ringrazia e si ritrova sul podio.

6:25 Giro 46: Verstappen resta davanti Non c'è modo di tenere dietro Verstappen, che dopo ogni sorpasso subito riesce a trovare il controsorpasso nella curva successiva. Max vuole a tutti i costi questa vittoria, Antonelli studia il colpo per l'ultimo giro. 6:22 Giro 44: tanta tattica per l'ultimo giro Antonelli e Russell incollati a Verstappen, ci sarà da fare grande tattica nell'ultimo giro dove piazzare il sorpasso decisivo per la vittoria. È ancora tutto in gioco. 6:20 Giro 42: dieci secondi di penalità per Leclerc Clamoroso a Las Vegas, dieci secondi di penalità per Leclerc dopo l'incidente con Hamilton. Ferrari che si fa male da sola, con Hamilton che ha perso posizioni e Leclerc che crollerà dopo la gara. 6:15 Giro 39: Antonelli è in testa! Antonelli prende Russell e ora è grande lotta con Verstappen: lo passa in rettilineo e viene ripreso in curva, sarà grande battaglia. 6:13 +++ Giro 38: SI TOCCANO LECLERC E HAMILTON +++ Troppo vicini, troppo in lotta, arriva l'inevitabile: Leclerc e Hamilton si toccano, Lewis si gira e perde posizioni, saranno ancora grandi polemiche. Incidente notato dagli steward. 6:12 Giro 38: Russell non riesce a restare davanti Russell ogni giro sta sorpassando in rettilineo per poi perdere la posizione in curva su Verstappen. 6:10 Giro 36: Antonelli è terzo! Si accende Kimi, che prende le due McLaren in un solo giro e si porta sul podio in terza posizione.

6:07 Giro 35: attenzione anche a Piastri Partito 17° in griglia, ora c'è anche uno scatenato Piastri alle spalle di Russell dopo aver preso la quarta posizione ad Antonelli.

6:05 Giro 34: Norris è secondo! Russell si butta su Verstappen per il sorpasso, finisce largo dopo il tentativo e apre la porta a Norris per passare! Il campione del mondo 2025 è ora secondo dietro Max. 6:04 Giro 33: è ancora battaglia Ferrari Non riescono a restare lontani e senza lottare Hamilton e Leclerc, ancora ruota a ruota per la settima posizione. 6:02 Giro 32: che bagarre Verstappen-Russell! Spettacolo in pista, sorpassi e controsorpassi tra Verstappen e Russell. Per ora resta davanti Max, ma George è incollato dietro.

5:56 Giro 27: ora è Norris il più veloce in pista Cambia tutto in questo restart, con Norris che si ritrova quarto ed è il più veloce in pista in 1:37.043. E da dietro riparte la rimonta di Hamilton. 5:53 Giro 26: si ferma Hadjar! Alla ripartenza Hadjar rompe l'ala anteriore! Tantissimi detriti portati in pista, il francese costretto a rientrare ai box dopo aver perso tutte le posizioni. E ora Gasly è terzo!

5:50 Giro 25: finalmente si riparte! Dopo sei giri di Safety Car, si torna a correre: riparte il GP di Las Vegas! Siamo ufficialmente a metà gara. 5:44 Giro 23: ancora in pista la Safety Car Da rimuovere anche la VCARB di Lindblad, la Safety Car continua a girare in pista e i piloti non riescono a scaldare le gomme. 5:39 Giro 21: Hamilton ai box Alla fine rientra anche Hamilton: sconta 10 secondi di penalità e rientra ultimo, che peccato per Lewis. Intanto si gira Lindblad mentre scaldava le gomme, butta via così una grande gara fin qui.

5:37 Giro 20: ora tutti ai pit-stop Approfittando della Safety Car vanno tutti ai box per il cambio gomma, tranne Hamilton che avrebbe 10 secondi di penalità da scontare e finirebbe nelle retrovie. 5:36 Giro 19: Safety Car in pista! Incidente tra Perez e Camara nelle retrovie: Safety Car in pista, finalmente un momento di respiro in una gara pazza. 5:34 Giro 18: dieci secondi di penalità per Hamilton! Piove sul bagnato, decisione folle della direzione gara: dieci secondi di penalità per Lewis Hamilton per aver sorpassato Norris fuori pista. Peccato che, se non fosse uscito dal tracciato, si sarebbe rischiato un brutto incidente... 5:33 Giro 17: Hamilton furioso con Leclerc! "Dite a Leclerc di restare dietro c***o". Furia Hamilton, che vorrebbe attaccare davanti ma si deve difendere dal compagno di squadra alle spalle. 5:28 Giro 14: Hamilton sotto investigazione Riparte la bagarre davanti tra Verstappen e Russell, mentre intanto Hamilton è sotto investigazione: rischia penalità per il sorpasso fuori pista. 5:24 Giro 11: Antonelli risale, polemiche Hamilton Ora quinto Antonelli, che prende Lindblad ed è alle spalle di Gasly. Hamilton e Leclerc prendono Norris, ma Lewis passa fuori pista: dovrà cedere posizione per evitare polemiche.

5:21 Giro 10: i primi 12 piloti sono tutti attaccati A Las Vegas succede una cosa che non si vedeva da diverso tempo: il gruppetto di testa comprende ben 12 piloti, tutti attaccati l'uno all'altro e vicinissimi grazie all'effetto scia. Ci sono meno di 8 secondi di distacco tra Verstappen (1°) e Sainz (12°). 5:19 Giro 9: Antonelli e Norris riprendono Hamilton Si rallenta la rimonta di Hamilton, che viene ripreso sia da Norris che da Antonelli e torna ottavo. Il doppio sorpasso di Lewis era stato viziato da un errore davanti, poi non è riuscito a tenere la posizione contro la McLaren e la Mercedes. 5:17 Giro 8: Hadjar vuole passare Verstappen "Può smettere di difendersi?", chiede Hadjar via radio che viene bloccato da Verstappen in pista. Così entrambe le Red Bull stanno perdendo tanto tempo nei confronti di Russell.

5:15 Giro 6: Hamilton passa Antonelli e Norris! Scatenato Hamilton, rimonta pazzesca che lo porta al 6° posto dopo aver passato Antonelli e Norris. Resta 9°, invece, Leclerc. 5:13 Giro 6: Hadjar attaccato a Verstappen, Russell torna terzo Gara caotica e ricca di sorpassi ora: Russell torna terzo passando Lindblad, davanti è bagarre tra Hadjar e Verstappen, non c'è un attimo di pausa a Las Vegas!

5:12 Giro 5: Lindblad è terzo! Pazzesco a Las Vegas, Russell perde anche la posizione sul giovane Lindblad che si porta in terza posizione! 5:11 Giro 5: Hamilton è il più veloce in pista A certificare le sensazioni in pista, Hamilton segna il giro veloce in 1:37.982. 5:10 Giro 4: Hadjar passa Russell! Improvvisa perdita di potenza da parte di Russell, che passa dal lottare contro Verstappen a perdere la posizione ai danni di Hadjar, che è ora secondo per un 1-2 Red Bull. 5:09 Giro 3: Hamilton prova la rimonta Ora 8° Hamilton, che ha preso anche Colapinto e sta scalando posizioni.

5:08 Giro 3: grande bagarre Verstappen-Russell Sorpassi e controsorpassi tra Verstappen e Russell, bella battaglia per la prima posizione. Terzo c'è Hadjar, che ha passato Norris. 5:06 Giro 1: male Antonelli in partenza Antonelli perde due posizioni in partenza sulle Alpine di Gasly e Colapinto, ora è ottavo. Alle sue spalle Hamilton e Leclerc. 5:05 Giro 1: Verstappen copre subito Russell Partenza incredibilmente aggressiva di Verstappen, che punta Russell e lo copre per evitare il sorpasso: Max è in testa! 5:04 +++ INIZIA IL GP DI LAS VEGAS! +++ Ci siamo, si spengono i semafori: INIZIA IL GRAN PREMIO DI LAS VEGAS!

5:01 Inizia il giro di ricognizione Via al warm-up lap. Scelta di media anche per Lawson dalla pitlane e per Bearman, che è ultimo. 5:00 Via le termocoperte: tutti su gomma soft tranne Kimi! Svelata la strategia in partenza: quasi tutti i piloti sono su gomma soft, l'unica eccezione è Kimi Antonelli su gomma media! 4:51 Tanti rettilinei sotto luci spettacolari: il circuito di Las Vegas Si corre tra luci, musica e spettacoli: ecco il circuito cittadino di Las Vegas, condizionato da lunghissimi rettilinei, specialmente l'ultimo dove far valere la forza del proprio motore.

4:47 Inno americano ora in pista, manca pochissimo al via Ora risuona l'inno americano sulla griglia di partenza, meno di un quarto d'ora al via! 4:45 Le strategie: sarà una gara ad una sola sosta, a meno di sorprese Le basse temperature dell'asfalto e un tracciato con tantissimi rettilinei portano le gomme a poco degrado in pista, rendendo dunque la strategia più veloce quella di una sosta, con un passaggio soft-media o viceversa. Ma attenzione ad eventuali Safety Car che possono cambiare tutto. 4:41 GP Las Vegas, prosegue la battaglia per il secondo posto Con Kimi Antonelli già campione del mondo, resta da assegnare solo il secondo posto in classifica piloti: ecco la situazione.

4:40 Vasseur realista: "Sarà la gara più difficile della stagione" "Sarà difficile da prevedere, non partiamo da una buona posizione e non si sa cosa accadrà con questo freddo, sarà difficile mettere le gomme in temperatura. Sarà la gara più difficile della stagione, abbiamo deficit nella velocità di punta, vediamo cosa succederà". Così Vasseur nel pre-gara. 4:37 Verstappen-Russell davanti, Ferrari dietro: la griglia di partenza Ecco la griglia di partenza di questo Gran Premio di Las Vegas: