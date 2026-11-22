LAS VEGAS (USA) - È un Max Verstappen al veleno quello che parla del collega e rivale George Russell al termine del Gp di Las Vegas, in cui ha trionfato con la sua Red Bull (4° successo stagionale e 75° in carriera per l'olandese quattro volte campione del mondo) davanti alle Mc Laren di Lando Norris e Oscar Piastri , mentre nel finale il britannico della Mercedes è finito a muro .

Verstappen al veleno contro Russell

"La cosa è che parla molto fuori dalla pista e onestamente non mi dà davvero fastidio, perché è così lontano dal mio livello che non ha davvero senso per me cercare di sfidarlo comunque - ha detto Verstappen rispondendo a una domanda su Russell -. Oggi, il karma è una st***za. È stato onestamente fantastico quando ho guardato nello specchietto e ho visto cosa stava succedendo. Così ho pensato: 'Fantastico! La mia giornata sta solo migliorando!' E ovviamente, quando poi ho tagliato il traguardo in prima posizione, la mia giornata era completa".

La sorpresa e i sorrisi di Norris e Piastri

Parole quelle di Verstappen che hanno sorpreso e fatto sorridere Norris e Piastri, seduti ai suoi lati nella sala interviste al temine della corsa andata in scena a Las Vegas, ma destinate a fare rumore e alimentare ulteriormente una delle rivalità più accese della Formula 1 di oggi.