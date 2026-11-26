F1, GP Qatar: orari e come vederlo in tv e streaming
Sembra già concluso tutto. Kimi Antonelli è campione del mondo, così come la sua scuderia lo è nella categoria costruttori. Nonostante i discorsi legati ai trofei siano già archiviati, il weekend qatariota e quello di Abu Dhabi saranno delle vetrine rilevanti per valutare dinamiche interne ai team e future. A partire da quelle in casa Ferrari, dove la diatriba tra Leclerc e Hamilton continua a colpi di ruotate e penalità dal Gp del Messico. La ''strigliata'' del team principal Vasseur al monegasco è suonata come punto decisivo nella risoluzione dei conflitti interni alla Rossa. Sempre in orbita Maranello, la Haas ha rinnovato Ollie Bearman e confermato il rookie Câmara per gli ultimi appuntamenti dell'anno. In Racing Bulls annunciato il sedile di Liam Lawson, protagonista di una stagione pienamente al di sopra delle aspettative. Il quattro volte campione Max Verstappen è reduce da una striscia di due vittorie nelle ultime tre gare, risultati che lo collocano al secondo posto in classifica. La McLaren invece si gode Norris, vincitore in Brasile, e un Piastri che vorrà confermare l'ottima prestazione in Nevada. Tutto pronto per il ventiduesimo appuntamento del calendario.
Gp del Qatar, orari e dove vederlo in tv e in streaming
Venerdì 27 novembre
14:30 Prove Libere 1 (in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now)
18:00 Prove Libere 2 (in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now)
Sabato 28 novembre
15:30 Prove Libere 3 (in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now)
19:00 Qualifiche (in diretta su Sky Sport F1, in streaming su Now ed in differita su TV8 alle 21:30)
Domenica 29 novembre
17:00 Gara (in diretta su Sky Sport F1, in streaming su Now ed in differita su TV8 alle 21:30)
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