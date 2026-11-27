Tre generazioni ronzano attorno alla Rossa: il pluri-campione Hamilton, il già Predestinato Leclerc e il giovane Ollie Bearman, che dopo aver firmato con Haas per il 2027 continua a sentirsi in pole per il dopo-Hamilton, quando arriverà. Le zuffe tra i titolari alimentano la sua speranza («La Ferrari rimane il mio obiettivo») e catalizzano l’interesse generale, con il Mondiale che ha assegnato i suoi titoli e si avvia verso la chiusura. L’ultimo episodio è relativo al GP di Las Vegas di domenica scorsa e su questo ieri hanno dovuto pronunciarsi entrambi, pur mantenendo una reticenza di fondo.

Ferrari, ecco il patto

Dalle parole di Charles Leclerc si è capito: che il dualismo in pista resta accesissimo; che entrambi rimangono convinti di essere dalla parte della ragione; che Vasseur ha dettato un Patto del silenzio che li costringe, dovrebbe costringerli, a rispettare nuove e più stringenti regole di ingaggio; inoltre, a non far parola dei contenuti di questo accordo e a non fornire nuovi spunti di polemica. Si è chiaramente capito quando a Leclerc è stato chiesto: qui parlano tutti di colpe tue (nell’attacco poco assennato di Las Vegas), ma una parte di responsabilità nella dinamica è stata anche di Lewis. La risposta: «Capisco il punto di vista e lo ritengo valido, ma non voglio tornare su quello scontro». Insomma: hai ragione ma non posso parlarne.

La posizione di Leclerc

Il problema da sanare è stato ammesso, come anche il fatto che l’assalto di Las Vegas sia stato «inaccettabile», come lo aveva definito Vasseur a fine gara. Questa dunque la linea di Charles: «Dell’incidente mi sono assunto la responsabilità, ma c’erano stati anche episodi in precedenza, quindi dobbiamo trovare una soluzione. Vero, è inaccettabile che le due Ferrari entrino in contatto, però c’è in pista una tensione in qualche modo inevitabile, che dobbiamo non far degenerare».

Impossibile anche negare che la coppia non stia funzionando, ciò che è davanti agli occhi di tutti: «Entrambi dobbiamo fare in modo che le cose funzionino. Al momento non stanno funzionando. Ciò che conta è trovare un compromesso che valga per entrambi». Naturalmente qui non si tratta banalmente di sfangare il Mondiale che va in archivio tra dieci giorni, ma di ricostruire una base di convivenza che regga nel 2027: «Abbiamo almeno un altro anno da trascorrere insieme e dobbiamo farlo al meglio per il team. Dovessimo essere in condizione di lottare per il titolo, sarebbe ancora più importante aver trovato una quadra».

La posizione di Hamilton

Dal suo canto, Hamilton si sente in una posizione più vantaggiosa e vuole massimizzare tale credito parlando da uomo-squadra: «I compagni di team trovano sempre un compromesso e mi piace pensare che siano proprio le difficoltà a renderci più forti. È un momento duro per me, per Charles e per Fred, ma quando si vince di continuo non si impara molto, mentre nei momenti complicati invece sì: supereremo insieme le fasi critiche».

Si sente largamente ottimista sull’anno che verrà: «Non ho dubbi che nel 2027 torneremo a lavorare duro assieme, stabiliremo processi più efficaci per garantire davvero un salto di qualità alla squadra». Ma non ha rinunciato a precisare: «Sono arrivato a Maranello con l’obiettivo di riportare la Ferrari al vertice». I due si trovano in una condizione prossima all’ossimoro: mentre i vertici aziendali esigono che Vasseur risolva quei problemi di convivenza che non ha saputo arginare, la tendenza a sopraffarsi di Hamilton e Leclerc indebolisce il team principal, che entrambi in passato hanno coperto di lodi per rafforzarne la posizione.