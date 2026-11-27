Il dominatore del venerdì in Qatar è il campione del mondo Kimi Antonelli , il più veloce in entrambe le sessioni di prove libere sul circuito di Losail . Il weekend del Gran Premio del Qatar si apre con le Mercedes in grandissima forma, con un passo nettamente superiore ai rivali e, soprattutto, alle Ferrari : Leclerc e Hamilton , che devono risanare un rapporto ai ferri corti , chiudono il venerdì con tempi lenti e problemi , tra scivoloni in pista e la macchina dell'inglese che si è fermata in pista prima della fine delle FP2.

Antonelli ruggisce nelle FP1

Il neo-campione del mondo porta la sua Mercedes al vertice delle FP1, fermando il cronometro sull'1'23"217. Alle sue spalle si piazza il compagno di squadra George Russell, con un ritardo di +0"507; terza piazza per la Red Bull di Isack Hadjar (+0"661). Le McLaren confermano le buone indicazioni arrivate dal podio di Las Vegas: Lando Norris (+0"850) e Oscar Piastri (+0"860) sono rispettivamente quarto e quinto, davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0"916). Attardate le Ferrari, che appaiono in difficoltà già nella prima sessione: Charles Leclerc chiude settimo a +1"256 da Antonelli, mentre Lewis Hamilton è ottavo a +1"258.

Antonelli ancora davanti, Leclerc e Hamilton lontani

Andrea Kimi Antonelli si è confermato il più veloce anche nella seconda sessione, realizzando il miglior tempo in 1'23"077. La Mercedes sugli scudi, poiché anche George Russell dimostra un ottimo passo, chiudendo a 0"127 dal neo-campione del mondo (secondo crono).Lando Norris migliora la prestazione della sessione precedente, salendo al terzo posto a 0"445 dall'italiano e piazzandosi ancora davanti al compagno di box Oscar Piastri (quarto, a 0"472). Quinto tempo per il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, che accusa un ritardo di 0"489" dalla vetta e che precede l'altra Red Bull di Isack Hadjar (a 0"506). Le Ferrari non decollano: Charles Leclerc (+1"022) e Lewis Hamilton (+1"139) sono rispettivamente settimo e ottavo. Domani si torna in pista alle 15.30 italiane per la terza sessione di prove libere; mentre alle 19, lungo la pista di Losail, ci sarà il via delle qualifiche.