Antonelli il più veloce, le Ferrari in difficoltà: i risultati delle prove libere in Qatar
Il dominatore del venerdì in Qatar è il campione del mondo Kimi Antonelli, il più veloce in entrambe le sessioni di prove libere sul circuito di Losail. Il weekend del Gran Premio del Qatar si apre con le Mercedes in grandissima forma, con un passo nettamente superiore ai rivali e, soprattutto, alle Ferrari: Leclerc e Hamilton, che devono risanare un rapporto ai ferri corti, chiudono il venerdì con tempi lenti e problemi, tra scivoloni in pista e la macchina dell'inglese che si è fermata in pista prima della fine delle FP2.
Antonelli ruggisce nelle FP1
Il neo-campione del mondo porta la sua Mercedes al vertice delle FP1, fermando il cronometro sull'1'23"217. Alle sue spalle si piazza il compagno di squadra George Russell, con un ritardo di +0"507; terza piazza per la Red Bull di Isack Hadjar (+0"661). Le McLaren confermano le buone indicazioni arrivate dal podio di Las Vegas: Lando Norris (+0"850) e Oscar Piastri (+0"860) sono rispettivamente quarto e quinto, davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0"916). Attardate le Ferrari, che appaiono in difficoltà già nella prima sessione: Charles Leclerc chiude settimo a +1"256 da Antonelli, mentre Lewis Hamilton è ottavo a +1"258.
Antonelli ancora davanti, Leclerc e Hamilton lontani
Andrea Kimi Antonelli si è confermato il più veloce anche nella seconda sessione, realizzando il miglior tempo in 1'23"077. La Mercedes sugli scudi, poiché anche George Russell dimostra un ottimo passo, chiudendo a 0"127 dal neo-campione del mondo (secondo crono).Lando Norris migliora la prestazione della sessione precedente, salendo al terzo posto a 0"445 dall'italiano e piazzandosi ancora davanti al compagno di box Oscar Piastri (quarto, a 0"472). Quinto tempo per il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, che accusa un ritardo di 0"489" dalla vetta e che precede l'altra Red Bull di Isack Hadjar (a 0"506). Le Ferrari non decollano: Charles Leclerc (+1"022) e Lewis Hamilton (+1"139) sono rispettivamente settimo e ottavo. Domani si torna in pista alle 15.30 italiane per la terza sessione di prove libere; mentre alle 19, lungo la pista di Losail, ci sarà il via delle qualifiche.
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