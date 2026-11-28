Altro che esecuzione, in Qatar ci vorrebbe la pioggia delle rane per riportare le Ferrari davanti. Proprio nel momento in cui c’è da chiudere bene per infondere serenità alla Scuderia in avvicinamento al lavoro invernale per il 2027, le Rosse deragliano sui curvoni veloci che dovrebbero tenerle in asse – telaio e aerodinamica funzionano, s’è sempre detto – e sono quarto top-team di quattro dopo le prime prove libere. Nella seconda ora prolungata (1h13') Leclerc ha pronunciato via radio la parola «disastro». «Non sento la macchina», come se anteriore e posteriore andassero ognuno per loro conto, e infatti dopo pochi giri è incappato in un violento testacoda con cui ha disseminato la pista di ghiaia (la direzione di gara se n’è accorta dopo 20 minuti). Mani tra i capelli anche per Hamilton: «Macchina molto instabile, troppo puntata sull’anteriore, il posteriore non c’è proprio». Il tormento è finito anzitempo – e non è una buona notizia – con la rottura della power unit, a quanto pare una di quelle giunte a fine chilometraggio e buone solo per le libere.