Ferrari sparita, chi l'ha vista? Leclerc e Hamilton con problemi in Qatar
Altro che esecuzione, in Qatar ci vorrebbe la pioggia delle rane per riportare le Ferrari davanti. Proprio nel momento in cui c’è da chiudere bene per infondere serenità alla Scuderia in avvicinamento al lavoro invernale per il 2027, le Rosse deragliano sui curvoni veloci che dovrebbero tenerle in asse – telaio e aerodinamica funzionano, s’è sempre detto – e sono quarto top-team di quattro dopo le prime prove libere. Nella seconda ora prolungata (1h13') Leclerc ha pronunciato via radio la parola «disastro». «Non sento la macchina», come se anteriore e posteriore andassero ognuno per loro conto, e infatti dopo pochi giri è incappato in un violento testacoda con cui ha disseminato la pista di ghiaia (la direzione di gara se n’è accorta dopo 20 minuti). Mani tra i capelli anche per Hamilton: «Macchina molto instabile, troppo puntata sull’anteriore, il posteriore non c’è proprio». Il tormento è finito anzitempo – e non è una buona notizia – con la rottura della power unit, a quanto pare una di quelle giunte a fine chilometraggio e buone solo per le libere.
Mercedes, altro livello
La lista dei tempi a fine giornata appare come un esercizio di logica: prima fila virtuale per Mercedes, in seconda le McLaren a quattro decimi, in terza Red Bull a cinque, in quarta Ferrari a oltre un secondo! In quinta la romagnola Racing Bulls. Suonano come diapason le Frecce d’argento, che neanche avevano ancora i motori con turbo evoluto (verranno montati oggi) e che hanno fatto segnare i tempi su gomme medie, neanche le prestazionali soft usate da chi le insegue. Lando Norris pur terzo ha alzato le braccia: «Sono di un altro livello».
Kimi Antonelli imprendibile
Nella Stella tedesca svetta Kimi, fin da Monza grande consolatore del vasto orfanotrofio ferrarista. Impressionante su medie e rosse, e straordinariamente più veloce di George Russell sul passo di gara, almeno mezzo secondo a giro, ha messo un’ipoteca sulla vittoria numero dieci, laddove la doppia cifra emana un fascino straordinario (citofonare Marc Marquez). «Mi sono trovato bene – ha detto Kimi – La macchina mi sembra molto competitiva, anche se c’è ancora del lavoro da fare. Abbiamo raccolto molti dati e acquisito una buona comprensione della vettura. Tutto sommato possiamo essere soddisfatti». Tutto sommato.
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