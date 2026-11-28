Formula 1 Gp Qatar, le qualifiche: orari e come vederle in tv e in streaming
Oggi, sabato 28 novembre, si disputa la seconda giornata del week-end del GP del Qatar (Lusail), penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, tutto sotto le luci artificiali. Il titolo piloti è già di Kimi Antonelli (Mercedes), ma restano aperte le battaglie per gli altri piazzamenti e per la classifica costruttori. Verstappen e la Red Bull cercano di confermarsi dopo Las Vegas, mentre la McLaren spinge. In casa Ferrari sarà un importante banco di prova dopo le difficoltà riscontrate.
Gp Qatar, gli orari delle libere e delle qualifiche
Per quanto riguarda gli orari italiani, le Prove Libere 3 si svolgono oggi dalle 15:30 alle 16:30, mentre le qualifiche sono in programma dalle 19:00 alle 20:00.
La Formula 1 in tv
La copertura televisiva completa in diretta dell'intera giornata (FP3 e qualifiche) è su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su SkyGo e NOW. Le sole qualifiche sono trasmesse in diretta anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213). Per la visione in chiaro su TV8 non è prevista la trasmissione delle FP3, ma andrà in onda la differita delle qualifiche dalle 21:25 alle 22:50.
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