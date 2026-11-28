Oggi, sabato 28 novembre, si disputa la seconda giornata del week-end del GP del Qatar (Lusail), penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 , tutto sotto le luci artificiali. Il titolo piloti è già di Kimi Antonelli (Mercedes) , ma restano aperte le battaglie per gli altri piazzamenti e per la classifica costruttori. Verstappen e la Red Bull cercano di confermarsi dopo Las Vegas, mentre la McLaren spinge. In casa Ferrari sarà un importante banco di prova dopo le difficoltà riscontrate .

Gp Qatar, gli orari delle libere e delle qualifiche

Per quanto riguarda gli orari italiani, le Prove Libere 3 si svolgono oggi dalle 15:30 alle 16:30, mentre le qualifiche sono in programma dalle 19:00 alle 20:00.

La Formula 1 in tv

La copertura televisiva completa in diretta dell'intera giornata (FP3 e qualifiche) è su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su SkyGo e NOW. Le sole qualifiche sono trasmesse in diretta anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213). Per la visione in chiaro su TV8 non è prevista la trasmissione delle FP3, ma andrà in onda la differita delle qualifiche dalle 21:25 alle 22:50.