GP Qatar diretta F1: segui le qualifiche a Lusail con Antonelli, Hamilton e Leclerc LIVE
Bandiera a scacchi per il Mondiale di F1 2026, che a Lusail, con il Gp del Qatar, taglia il traguardo di una stagione che ha visto trionfare la Mercedes e soprattutto Kimi Antonelli. Il fresco campione iridato ha voglia di chiudere in bellezza e nelle prove libere ha lanciato la sua candidatura all'ultima pole della stagione. A fare da contraltare alla goduria degli appassionati italiani, i tormenti della Ferrari e le crepe evidenti tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Segui la diretta delle qualifiche del Gp del Qatar sul Corriere dello Sport-Stadio
17:30
Gp Qatar, come seguirle in tv e streaming
Appuntamento conclusivo della stagione di Formula 1, che si chiude a Lusail con il Gp del Qatar. Tutto pronto per conquistare l'ultima pole del 2026. Ecco come seguire le qualifiche in tv e streaming. LEGGI QUI
Lusail - Qatar
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS