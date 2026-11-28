Bandiera a scacchi per il Mondiale di F1 2026, che a Lusail, con il Gp del Qatar, taglia il traguardo di una stagione che ha visto trionfare la Mercedes e soprattutto Kimi Antonelli. Il fresco campione iridato ha voglia di chiudere in bellezza e nelle prove libere ha lanciato la sua candidatura all'ultima pole della stagione. A fare da contraltare alla goduria degli appassionati italiani, i tormenti della Ferrari e le crepe evidenti tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Segui la diretta delle qualifiche del Gp del Qatar sul Corriere dello Sport-Stadio