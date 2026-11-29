Se davvero questo scampolo di Mondiale è una prova generale per il 2027 allora aiuto: tutti ai rifugi . La Ferrari è come scomparsa , puff, e la pesantezza del botto preoccupa. Vogliamo però guardare positivo, al fanciullo mannaro di Bologna . Altro che far festa per il titolo mondiale più verde di sempre, altro che appagamento, altro che ricaricare le batterie: pensa solo e soltanto a vincere, al punto che il secondo tempo ottenuto nelle qualifiche - oggi nel GP del Qatar scatta accanto a Russell in pole - lo ha mandato in bestia.

Kimi Antonelli furioso e Toto Wolff risponde

Voleva uscire per ultimo in modo da sfruttare ogni molecola di gomma messa giù sull’asfalto dagli avversari e smangiucchiarsi i millesimi: lo hanno fatto uscire per primo. Quando “Bono” Bonnington – un gigante dell’ingegneria, accanto a Hamilton negli anni dei trionfi a raffica – gli ha annunciato che era in prima fila, magari aspettandosi un grazie, Kimi gli ha replicato duro: «Dobbiamo parlarne. Se chiedo una cosa ragazzi, fatela. Il resto non mi interessa». Un piccolo gigante, un leader che coerentemente, appena uscito in pista, aveva chiesto: «Perché mi mandate fuori per primo?». Toto Wolff, aduso a scartavetrare la faccia dei piloti che alzano la cresta, gli ha dato ragione: «Kimi, avremmo dovuto mandarti fuori per ultimo, dobbiamo assolutamente rivedere le nostre procedure».

Pole in ombra

Ciò ha messo in ombra la pole di George Russell, la sua sesta dell’anno, ma soprattutto la bella reazione dell’inglese alla superiorità di Kimi costantemente patita, e all’umiliazione subita a Las Vegas dallo screanzato Verstappen («Non perdo tempo a parlare di chi non è al mio livello, e quando l’ho visto uscire contro il muro è stato faaaantastico»). Russell, alla ricerca del meglio di sé nelle prove libere, si è sublimato in qualifica: sempre il migliore nelle quattro uscite, Q1, Q2 e due tentativi della Q3. Una pole indiscutibile e che, detto per inciso, Kimi avrebbe fatto fatica a scalfire anche scegliendo il miglior turno di uscita. «Losail è una delle mie piste preferite», ha detto l’inglese, mentre Antonelli ha ammesso che «ho faticato tanto nel secondo settore».