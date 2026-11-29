Formula 1, tutto pronto per il Gp del Qatar: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming
LUSAIL (QATAR) - È il giorno del Gp del Qatar sul circuito di Lusail dove oggi (domenica 29 novembre) va in scena la penultima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, con il titolo già assegnato a Kimi Antonelli (furioso con il suo team alla vigilia della corsa).
Gp del Qatar, le Ferrari partono dalle retrovie
Il nuovo campione del mondo con la sua Mercedes scatterà dalla prima fila nel Gran Premio in programma alle ore 17 italiane, ma dietro al compagno di squadra George Russell che nelle Qualifiche di ieri è riuscito a prendersi la pole-position. Partiranno invece dalle retrovie le Ferrari di Charles Leclerc (settimo) e di Lewis Hamilton (nono), il cui rapporto pare sempre più difficile da gestire per il team di Maranello.
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