GP Qatar diretta F1: segui la gara a Lusail di Antonelli, Leclerc e Hamilton LIVE
Tutto pronto per il Gran Premio del Qatar sul tecnico e veloce circuito di Lusail. Quella che sembrava essere una pista favorevole, vede le Ferrari in grande difficoltà: Leclerc parte settimo, Hamilton nono, con tempi oltre un secondo più lenti rispetto a quelli dei rivali. Davanti a tutti scatta Russell, che precede il campione del mondo Kimi Antonelli (furioso per una chiamata del box Mercedes). Si spengono i semafori alle ore 17 italiane: segui la gara in diretta sul corrieredellosport.it
17:47
Giro 30: Antonelli è libero di attaccare Russell
Via libera della Mercedes: Antonelli può attaccare Russell!
17:44
Giro 27: Antonelli si avvicina sempre di più a Russell
Russell alle prese con problemi di degrado sulle sue gomme, dietro Antonelli spinge ed è sempre più vicino: ha ridotto il distacco da 14 secondi a soli 2!
17:38
Giro 24: il distacco tra Mercedes e Ferrari è imbarazzante
Al momento tra la miglior Mercedes (Russell) e la miglior Ferrari (Hamilton) ci sono ben 36 secondi di distacco. Un'infinità, grande imbarazzo in Qatar per due monoposto che sembravano essere alla pari a inizio stagione.
17:37
Giro 23: Hamilton passa Colapinto
Ora Hamilton sesto dopo aver passato Colapinto.
17:35
Giro 21: tempi lenti della Ferrari
La Ferrari gira quasi sull'1:28 su gomma dura, mentre davanti McLaren, RedBull e Mercedes sono sull'1:27 o addirittura 1:26.
17:31
Giro 19: Wolff chiede ad Antonelli di rallentare
"Kimi basta spingere così tanto". Toto Wolff via radio avvisa Antonelli, non vuole vederlo correre per prendere la posizione su Russell, ma bensì per conservare 1-2 Mercedes.
17:28
Giro 17: si ferma Hamilton, rientra settimo
Nessun problema nel pit-stop di Hamilton, che rientra settimo alle spalle di Colapinto.
17:27
Giro 15: si ferma Leclerc, pit-stop lentissimo
Leclerc ai box per montare gomma dura: pit-stop lentissimo per problemi alla posteriore destra, Charles rientra in tredicesima posizione.
17:25
Giro 14: problemi per Hamilton durante la VSC
Intanto la regia internazionale mostra cosa è successo ad Hamilton durante la VSC: la sua Ferrari non ha ricevuto il segnale di fine VSC, e quindi ha girato per alcuni secondi a velocità limitata mentre gli altri (compreso Leclerc) riprendevano la velocità regolare.
17:24
Giro 14: Antonelli insegue le Ferrari ma ha perso tantissimo tempo
Il doppio pit-stop Mercedes e le macchine davanti hanno fatto perdere tantissim tempo ad Antonelli, ben 14 secondi. Ora Kimi insegue le Ferrari.
17:22
Giro 13: Russell passa Hamilton
Sorpasso facile, troppo facile, di Russell ai danni di Hamilton. Ora si mette all'inseguimento di Leclerc davanti. E intanto Antonelli sta perdendo tempo dietro a Lawson.
17:21
Giro 12: Leclerc e Hamilton non rientrano
Una rapidissima VSC obbliga i piloti davanti a rientrare ai box. Leclerc e Hamilton non rientrano e sono ora davanti a a tutti.
17:20
Giro 11: VSC in pista!
Virtual Safety Car in pista, subito Mercedes ai box!
17:15
Giro 8: gara bloccata e senza sorpassi
Dopo una partenza carica di emozioni, la gara si è subito raffreddata: posizioni bloccate, ancora nessun sorpasso in pista anche se le macchine sono tutte molto vicine tra loro.
17:12
Giro 6: Verstappen passa Hadjar, swap in casa Red Bull
A differenza di Mercedes e Ferrari, arrivano ordini di scuderia in casa Red Bull: swap di posizioni, Verstappen passa Hadjar.
17:11
Giro 5: Leclerc e Hamilton sono vicini
Non riescono a stare lontani Leclerc e Hamilton, vicini in settima e ottava posizione. "Ora ditemi, che dobbiamo fare?", chiede quasi preoccupato Leclerc.
17:10
Giro 4: Antonelli attacca Russell!
Antonelli incollato a Russell: si fa vedere e prova ad attaccare, sta per partire una grande bagarre in casa Mercedes.
17:08
Giro 2: pista sporca dopo l'incidente di Lindblad
In partenza Lindblad ha perso il controllo della sua Racing Bulls, sfondando alcune barriere in polistirolo. La gara prosegue, ma il primo tratto della pista è molto sporco.
17:05
Giro 1: Russell scappa via, le Ferrari restano dietro
Al via scappa via Russell, Antonelli non riesce a riprenderlo. Le Ferrari non riescono a trovare la partenza che vorrebbero: Leclerc e Hamilton sono 7° e 8°.
17:04
+++ SI PARTE, INIZIA IL GRAN PREMIO DEL QATAR +++
Si spengono i semafori: via al Gran Premio del Qatar!
17:00
Via le termocoperte: tutti su gomme medie
Come da previsioni, poca strategia: partono tutti su gomme medie. Inizia il giro di formazione!
16:49
Delusione Ferrari, in Qatar il distacco è impietoso: Leclerc e Hamilton ad oltre un secondo da Antonelli!
Sarà una gara estremamente in salita per le Ferrari, che hanno dimostrato un passo decisamente inferiore rispetto alle rivali in pista. LEGGI QUI
16:34
I piloti si posizionano in griglia di partenza
Ci siamo, ora i piloti si stanno posizionando nelle rispettive caselle sulla griglia di partenza: meno di mezz'ora al via.
16:27
Condizioni ideali per la gara
25°C la temperatura dell'aria, 30°C quella dell'asfalto, notte pulita in Qatar senza nuvole o possibilità di pioggia: ci sono le condizioni ideali per correre a Lusail.
16:21
Semaforo verde in pitlane: prove di partenza e giri di riscaldamento
Ci siamo, è il momento delle prove di partenza e dei giri di riscaldamento sulla pista di Lusail.
16:14
Confermato il limite di 27 giri per le gomme: tutte le incognite
Pirelli ha confermato anche per questa edizione del Gran Premio del Qatar il limite di 27 giri per set di pneumatici, obbligando dunque i team a due soste forzate nella gara da 57 giri. Poca strategia dunque, bisognerà fare due soste, resta solo da decidere in quale momento della corsa piazzarle rispetto ai propri rivali. Ma attenzione alle Safety Car che possono rimescolare tutte le carte in tavola.
16:07
La classifica costruttori: lotta tra Red Bull e McLaren
Già sicura la prima posizione (Mercedes) e seconda (Ferrari): è lotta RedBull McLaren per la terza posizione:
16:06
La classifica piloti: che lotta per seconda e terza posizione
Con la prima posizione già conquistata da Kimi Antonelli, resta apertissima la lotta per il secondo e terzo posto:
16:05
Russell e Antonelli in prima fila, Ferrari lontane: la griglia di partenza
Questa la griglia di partenza del Gran Premio del Qatar:
15:55
Gran Premio del Qatar, si parte alle ore 17
Ci siamo, è tutto pronto per il penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno: alle ore 17 scatterà il Gran Premio del Qatar.
Circuito internazionale di Lusail - Doha (Qatar)
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