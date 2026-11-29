Al momento tra la miglior Mercedes (Russell) e la miglior Ferrari (Hamilton) ci sono ben 36 secondi di distacco . Un'infinità, grande imbarazzo in Qatar per due monoposto che sembravano essere alla pari a inizio stagione.

Russell alle prese con problemi di degrado sulle sue gomme, dietro Antonelli spinge ed è sempre più vicino: ha ridotto il distacco da 14 secondi a soli 2!

La Ferrari gira quasi sull' 1:28 su gomma dura, mentre davanti McLaren, RedBull e Mercedes sono sull' 1:27 o addirittura 1:26 .

17:28

Giro 17: si ferma Hamilton, rientra settimo

Nessun problema nel pit-stop di Hamilton, che rientra settimo alle spalle di Colapinto.

17:27

Giro 15: si ferma Leclerc, pit-stop lentissimo

Leclerc ai box per montare gomma dura: pit-stop lentissimo per problemi alla posteriore destra, Charles rientra in tredicesima posizione.

17:25

Giro 14: problemi per Hamilton durante la VSC

Intanto la regia internazionale mostra cosa è successo ad Hamilton durante la VSC: la sua Ferrari non ha ricevuto il segnale di fine VSC, e quindi ha girato per alcuni secondi a velocità limitata mentre gli altri (compreso Leclerc) riprendevano la velocità regolare.

17:24

Giro 14: Antonelli insegue le Ferrari ma ha perso tantissimo tempo

Il doppio pit-stop Mercedes e le macchine davanti hanno fatto perdere tantissim tempo ad Antonelli, ben 14 secondi. Ora Kimi insegue le Ferrari.

17:22

Giro 13: Russell passa Hamilton

Sorpasso facile, troppo facile, di Russell ai danni di Hamilton. Ora si mette all'inseguimento di Leclerc davanti. E intanto Antonelli sta perdendo tempo dietro a Lawson.

17:21

Giro 12: Leclerc e Hamilton non rientrano

Una rapidissima VSC obbliga i piloti davanti a rientrare ai box. Leclerc e Hamilton non rientrano e sono ora davanti a a tutti.