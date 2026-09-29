Alonso eterno: correrà in F1 un altro anno! Confermato anche Stroll per il 2027
Con largo anticipo rispetto al termine del campionato di Formula 1, l'Aston Martin rompe gli indugi e annuncia la coppia di piloti per il 2027. Che saranno ancora Fernando Alonso e Lance Stroll, nonostante i deludenti risultati raccolti fin qui in stagione.
Alonso: "Mi ritirerò, ma non adesso"
A 46 anni, il, due volte iridato Fernando Alonso è dunque ancora pronto a scendere in pista: "La Formula 1 mi ha dato tanto, ho preso una decisione: mi ritirerò... ma non adesso. Sono motivato, veloce e felice di proseguire e di aver firmato un nuovo contratto con Aston Martin. Mi sono preso il tempo necessario per prendere questa decisione, ma le corse sono la mia vita, la mia passione e so di avere ancora la velocità e la determinazione per competere ai massimi livelli. Credo fermamente in ciò che stiamo costruendo".
Il veterano Stroll: "I progressi la mia fonte di motivazione"
Al nono anno in Aston Martin, l'ormai veterano Lance Stroll festeggia così la conferma al volante: "Sono molto felice di continuare a collaborare a lungo termine. Ho intrapreso questo percorso fin dall'inizio e credo che abbiamo le risorse e le persone per diventare una squadra vincente. A Silverstone si sta lavorando sodo e si stanno facendo progressi concreti: la determinazione che vedo in ogni reparto Ã¨ per me una grande fonte di motivazione".
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