Alonso eterno: correrà in F1 un altro anno! Confermato anche Stroll per il 2027

Alonso: "Mi ritirerò, ma non adesso"

A 46 anni, il, due volte iridato Fernando Alonso è dunque ancora pronto a scendere in pista: "La Formula 1 mi ha dato tanto, ho preso una decisione: mi ritirerò... ma non adesso. Sono motivato, veloce e felice di proseguire e di aver firmato un nuovo contratto con Aston Martin. Mi sono preso il tempo necessario per prendere questa decisione, ma le corse sono la mia vita, la mia passione e so di avere ancora la velocità e la determinazione per competere ai massimi livelli. Credo fermamente in ciò che stiamo costruendo".

Il veterano Stroll: "I progressi la mia fonte di motivazione"

Al nono anno in Aston Martin, l'ormai veterano Lance Stroll festeggia così la conferma al volante: "Sono molto felice di continuare a collaborare a lungo termine. Ho intrapreso questo percorso fin dall'inizio e credo che abbiamo le risorse e le persone per diventare una squadra vincente. A Silverstone si sta lavorando sodo e si stanno facendo progressi concreti: la determinazione che vedo in ogni reparto Ã¨ per me una grande fonte di motivazione".