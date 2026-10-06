Fernando Alonso torna a correre in Dakar: la sfida nel 2027 su un Aston Martin...da Call of Duty!

Il motorsport festeggia. Fernando Alonso tornerà a prendere parte nella Dakar per l'edizione del 2027 . Uno degli appuntamenti più prestigiosi e provanti del mondo dello sport riaccoglierà l'asso spagnolo. L'operazione, nata sull'asse tra il team principale di Alonso e la casa produttrice Prodrive, vedrà il pilota rimettersi in gioco nel deserto dopo la sua prima esperienza del 2020.

Un dream team per il deserto, ecco i compagni di Alonso in Aston Martin

Fernando non affronterà questa avventura da comprimario, ma disporrà di compagni di livello per puntare al successo assoluto. Al suo fianco sul sedile del copilota ci sarà nuovamente l'esperto Marc Coma , mentre nel box condividerà le strategie con un compagno di squadra d'eccezione: la leggenda dei rally Sebastian Loeb. Il veicolo che utilizzerà sarà basato sulla Dacia Sandrider, la vettura tecnicamente sviluppata da Prodrive che ha trionfato nell'ultima Dakar con Nasser Al-Attiyah. Esteticamente l'auto subirà un profondo rebranding ispirandosi alle linee aggressive del prototipo Dreadnought di Aston Martin, lo stesso presente nella celebre saga di videogiochi Call of Duty. Un mix perfetto di affidabilità meccanica già collaudata e fascino visivo che promette di dominare le dune.