A Modena un omaggio a Enzo Ferrari, a 31 anni dalla scomparsa

MODENA - Un omaggio di Modena alla memoria di Enzo Ferrari in occasione dei 31 anni della sua scomparsa avvenuta il 14 agosto del 1988. È il significato della breve cerimonia che si è svolta oggi, mercoledì 14 agosto, al cimitero cittadino di San Cataldo dove l'assessore Ludovica Carla Ferrari, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, ha deposto sulla tomba del "Drake" un cesto di fiori con la scritta 'Città di Modena'.

Telegramma alla famiglia

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli nei giorni scorsi aveva inviato un telegramma alla famiglia ricordando come la figura di Enzo Ferrari sia stata al centro della prima edizione del Motor Valley Fest e sottolineando che "la sua passione per i motori e il suo genio hanno illuminato il Novecento e creato un mito vivissimo, che prende sempre nuove forme e continua a muovere emozioni" sia nel mondo del motorsport che in quello dell'automotive.