Emozione Leclerc a Monza: "Non ho parole, grazie a tutti"

MONZA - Charles Leclerc è entusiasta dopo la vittoria conquistata a Monza, nel Gp d'Italia, una settimana dopo il suo primo successo a Spa, in Belgio. "Vincere qua è solamente un sogno. Per le emozioni, vincere qua vale 10 volte di più. Grazie a tutti, non ho parole", ha detto in italiano, poco dopo aver tagliato il traguardo. Il monegasco della Ferrari riporta la scuderia di Maranello sul gradino più alto del podio, a Monza, dopo 9 anni dall'ultima vittoria della Rossa con Fernando Alonso. "E' un sogno, è per tutti i tifosi. Grazie a tutti, non ho parole, siete i migliori", ha ripetuto Leclerc.

Gara emozionante

"Ho commesso paio di errori, per fortuna non hanno compromesso la mia gara e ho concluso primo, ma devo stare attento. Sono felice", ha aggiunto Leclerc, che scattava dalla pole position davanti alle Mercedes. Molto accesi i duelli in pista con Lewis Hamilton, ma alla fine il campione del mondo ha dovuto arrendersi e ha lasciato passare avanti il compagno di squadra Valtteri Bottas. Anche il finlandese si è lanciato all'assalto di Leclerc, ma il monegasco ha resistito fino alla fine, centrando la sua seconda vittoria in carriera, dopo quella della scorsa settimana.