F1, Leclerc e la Ferrari trending topic su Twitter

ROMA - Charles Leclerc e la Ferrari, grazie alla vittoria di ieri nel Gp d'Italia, hanno spopolato su Twitter: sono stati oltre 500mila i tweet da parte di fan e appassionati da tutto il mondo e nella giornata di ieri, la gara è diventata trending topic su Twitter con gli hashtag #ItalianGP, #essereFerrari e #F1. Il Gran Premio di Formula 1 si conferma così come uno degli eventi sportivi più seguiti su Twitter a livello globale, infatti dall'inizio dell'anno l'hashtag #F1 è stato twittato oltre 5 milioni di volte.

Attesa a Maranello

Anche a Maranello, sede della Ferrari, l'atmosfera ieri è stata caldissima e oggi si attende l'arrivo del trofeo del Gp, che verrà posizionato nell'esposizione 'Universo Ferrarì dove prenderà il posto della coppa vinta a Spa. Poi il trofeo farà un 'passaggiò in mensa, per essere 'salutatà dai lavoratori del Cavallino rampante. Tanti tifosi in visita al museo tra oggi e ieri quando, come da tradizione, sono suonate le campane della chiesa cittadina. Sempre ieri caroselli di auto e bandiere per le vie di Maranello, dove in tanti hanno assistito alla corsa nel cinema.