Vettel: "Messico difficile, ma abbiamo un buon pacchetto"

CITTA' DEL MESSICO - Sebastian Vettel arriva a Citta' del Messico forte della pole position e del secondo posto in gara in Giappone. "La pole a Suzuka? Non ho avuto tempo per godermela. Prima le qualifiche sono andate nel modo giusto. Peccato per la gara, poteva andare meglio. Come andrà in Messico? Non è una di quelle piste dove l'efficienza conta più di tanto e la nostra è una macchina efficiente. Vedremo come gestire le zone più tortuose" dice il tedesco della Ferrari nella conferenza stampa pre gara.

Esito incerto

"Non so cosa accadrà, ma sono fiducioso e abbiamo un pacchetto forte. Vedremo come andranno le cose. Potrebbe essere un fine settimana difficile da certi punti di vista" aggiunge il quattro volte campione del mondo. "Dovremo trovare assetto e bilanciamento giusto su questo tracciato, ma ci sono tanti piccoli dettagli che possono fare la differenza".