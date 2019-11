F1, Piero Ferrari: "Il nostro obiettivo è tornare sul tetto del mondo"

ROMA - "L'obiettivo per il futuro è vincere ancora e tornare sul tetto del mondo. Ci teniamo io come tutti gli altri che qui lavorano duramente tutti i giorni, che compongono una grande squadra". Questo il commento di Piero Ferrari, vicepresidente della scuderia di Maranello e figlio dello storico fondatore Enzo, intervenuto nel corso di Extra-Time su Radio Uno per commentare il periodo negativo della Rossa in Formula 1 e il caos che si è generato tra i due piloti in Brasile.

Il dualismo tra team e piloti

Proprio sulla querelle Vettel-Bottas, il figlio di Drake ha voluto con equilibrio esprimere un parere sull'importanza dei piloti in relazione a quella della squadra: "Per vincere entrambe le componenti devono dare il meglio. Il pilota non deve fare errori e usare al 100% la macchina, il team perché la strategia è molto importante. La competizione è serrata, se non si dà il massimo in tutto non si riesce a vincere".