F1, Binotto: "Hamilton in Ferrari nel 2021? Presto per parlarne"

YAS MARINA - "Hamilton in Ferrari dal 2021? E' ben troppo presto per parlarne, stiamo appena parlando del 2020, oggi è appena finita la stagione 2019. Siamo tutti concentrati sul prossimo anno, è la cosa più importante". Il team principal della Ferrari Mattia Binotto cerca di spegnere sul nascere le voci su un possibile approdo del sei volte campione del mondo Lewis Hamilton alla guida della Rossa a partire dalla stagione 2021 di Formula 1. Non è una chiusura, ma soltanto la voglia di concentrarsi, dopo un'annata negativa, sulla prossima stagione in cui la coppia Leclerc-Vettel sarà confermata: "Oggi non era la nostra gara migliore stando ai presupposti della vigilia Potevamo soltanto guadagnare il terzo posto in campionato con Leclerc ma con 11 punti di svantaggio su Verstappen, purtroppo non ci siamo riusciti. Vettel, invece, è molto motivato e lo ha dimostrato in questa seconda parte di stagione. Seb correrà con noi anche il prossimo anno senza alcun dubbio".

Le rassicurazioni di Binotto

Il responsabile sul piano tecnico della scuderia di Maranello ha poi rassicurato i tifosi sull'investigazione in corso in casa Ferrari per via di una presunta irregolarità nella quantità di carburante della vettura di Leclerc: "Dobbiamo ancora capire il contenuto dell'investigazione della Federazione perché nel loro comunicato non hanno dichiarato i dettagli. Andremo ad ascoltare gli steward ma siamo abbastanza fiduciosi di ciò che abbiamo fatto".