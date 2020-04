F1 Virtual Grand Prix, Vettel potrebbe scendere in pista con la Ferrari

TURGOVIA - Sebastian Vettel potrebbe scendere presto in pista nelle Virtual Race che, in questo momento, stanno coinvolgendo molti piloti di Formula 1 compreso il compagno di scuderia Charles Leclerc.

Simulatore e molto altro

Il numero 5 della Ferrari, finora, non ha mai partecipato a nessuna gara virtuale ma la spiegazione è molto semplice: "La verità è che non avevo un simulatore fino a un paio di giorni fa, quindi finora non ci ho mai pensato non avendo la possibilità di usarlo", ha spiegato il quattro volte campione del mondo nel corso di una videoconferenza dalla casa sua in Svizzera.

Vettel è apparso possibilista circa un suo coinvolgimento nelle Virtual: "Ne ho sentito parlare molto così ne ho preso uno per provare. Lo devo ancora configurare correttamente ma, di base, voglio divertirmi. Sono consapevole che alcuni lo prendono molto sul serio e trascorrono molto tempo sul simulatore ma personalmente mi piace variare nelle mie attività”.

Il compagno di squadra della Ferrari Charles Leclerc, che questa sera sarà impegnato nella terza tappa delle F1 Virtual Grand Prix, ha conquistato la vittoria al debutto sul circuito del Vietnam e ora il tedesco dice di essere tentato di mettersi in gioco: "Vedremo cosa accadrà ma ho letto che altri piloti hanno corso e che Charles ha vinto all’esordio: questo è un bene per lui e per il team”.

Diretta Sky Sport F1 per il Virtual GP in Cina

Saranno sette i piloti di Formula 1 che questa sera, ore 19 diretta su Sky Sport F1, parteciperanno alla terza tappa delle F1 Virtual Grand Prix. Oltre al numero 16 della Ferrari, scenderanno in pista, sul circuito di Shangai, George Russell, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Carlos Sainz, Alex Albon e Nicholas Latifi. Insieme a loro due guest star del calcio: l’attaccante della Lazio Ciro Immobile e il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois.